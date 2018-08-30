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|Незаконное увольнение
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Моя дочь уже больше года сотрудник сбербанкам. С недавних пор ее повысили в должности. А теперь неожиданно выявляются факты фиктивных продаж? когда она была на прошлой должности. Ее увольняют. Я, как мама, хочу знать насколько правомерно это увольнение. Если когда ее переводили с должности на должность претензий не было. А сейчас неожиданно появились. В новой должности нареканий вообще нет. Хотелось бы получить разъяснения. Какое право имеют сейчас искать поводы ее уволить. Обращаюсь лично у руководству саратовского госба Нарыкину и к самому Грефу. Может хотя бы вы сможете восстановить справедливость. Заранее спасибо.
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Надежда Варенец • сотрудник
08.06.2016 22:43
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Администратор:
В данном случае без оценки, так как не является личным опытов.
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и сильно пошлая должность была?
Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
в пиковые дни, что потом до конца месяца выйти на норматив не могут. В результате премия сотрудников, и так небольшая, становится еще меньше. Вы думаете руководство, а именно замы управляющих по рознице не в курсе? Все прекрасно знают, в случае вскрытия и этих ФРОДов, руки умоют. Это сейчас выдают команды выполнять норматив по тактике любой ценой ( это реальные устные распоряжения, которые операционные руководители группы офисов дают замам руководителей офисов, мотивируя тем, что сами получили такие распоряжения свыше), а потом наступит амнезия. Регмены ставят консультантам задачу по продаже мобильных приложений и тут же учат как фальсифицировать. Типа не заморачивайся скачиванием приложения клиенту на телефон, активируй под логином клиента на своем планшете. Только много не делай, в день не больше 10 шт. Консультанты входят во вкус и переходят границы. По итогам месяца цифорки получаются не хилые, в таких офисах более 100 подключений на одного консультанта. Никто из руководяшек не видит? Просто всех устраивает такое положение.А виноваты потом будут консультанты, в некоторых случаях руководители офисов. И наплевать горе-руководяшкам на риски.... Зато любят порассуждать за риск-культуру. Начинать, господину Грефу следует с верхов...