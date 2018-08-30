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Незаконное увольнение не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Моя дочь уже больше года сотрудник сбербанкам. С недавних пор ее повысили в должности. А теперь неожиданно выявляются факты фиктивных продаж? когда она была на прошлой должности. Ее увольняют. Я, как мама, хочу знать насколько правомерно это увольнение. Если когда ее переводили с должности на должность претензий не было. А сейчас неожиданно появились. В новой должности нареканий вообще нет. Хотелось бы получить разъяснения. Какое право имеют сейчас искать поводы ее уволить. Обращаюсь лично у руководству саратовского госба Нарыкину и к самому Грефу. Может хотя бы вы сможете восстановить справедливость. Заранее спасибо.
Надежда Варенец • сотрудник
08.06.2016 22:43
Администратор:
В данном случае без оценки, так как не является личным опытов.
8 комментариев
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VALovo
09.06.2016 09:41
Фиктивные продажи - это подлог, за который ваша дочь, наверняка, получила незаслуженные бонусы (премия, повышение оклады, повышение должности). Скажите спасибо, если ей разрешат уволиться по собственному желанию.
Danila_AB
09.06.2016 19:24
Цитата
выявляются факты фиктивных продаж когда она была на пошлой должности

и сильно пошлая должность была? smile:o
diplomat1965
10.06.2016 09:24
Дочь-то совершеннолетняя хоть? А то похоже, как будто мама записку в школу написала, что дочь срочно заболела. Немного текст скорректировали, изначально он еще интересней был написан в стиле "как мама и человек не могу спокойно кЮшать из-за несправедливости" smile:D
Nazar1VAR
10.06.2016 10:00
Автору: Даже не сомневайтесь, Греф лично разберется в ситуации... приедет... доложится... всё по форме, а как же по-другому!?! Можно ещё в прокуратору (только лично Чайке) написать.
Сбербанк России
Представитель банка
10.06.2016 12:57
Надежда, добрый день!

Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
Ly369
10.06.2016 15:02
Скажите большое спасибо, что руководство не обратилось в ОБЭП, так как фиктивные продажи, независимо от того когда они были выявлены (а раз они выявлены значит у руководства есть доказательства), являются экономическим мошенничеством сотрудника при исполнении служебных обязанностей. Наказание условное.
antigrefa
10.06.2016 22:58
Сейчас в Сбере очередная фишка - борьба с ФРОДами (фиктивными продажами). Руководство вдруг прозрело. И началась охота на ведьм, то бишь МП и консультантов. Только беда в том, что учили сотрудников фиктивным продажам руководители офисов, руководителей учили региональные менеджеры, региональных менеджеров учили руководители сети офисов. Заместители управляющих по рознице прекрасно все знали и такая ситуация их вполне устраивала. Еще бы, муравьишки набивают их карман. Теперь эти горе- руководяшки делают вид, что были не в курсе. Во многих тербанках уже поменяли до 50% штата менеджеров и консультантов, кое-где пострадали руководители офисов. И все! А те, кто требовали все больше и больше продаж выдавать на гора спокойно сидят на своих местах. Фронт-офисы в Сбере уже года два, как превратились во ФРОД-офисы. И не только в плане продаж. Фальсифицируют и работу с СУО. Сократили 2-ю линию, кажется уже дальше некуда. Но оказывается, потенциал к сокращению ещё есть. В 3 квартале грядет очередная волна сокращений. Премия сотрудников 2 линии зависит от выполнения норматива по очередям. Вот и стараются кто как может. В одном офисе клиентов держат около регистратора, в другом к окнам вызывают по несколько человек. Иначе офисы так вываливаются в красную тактику
в пиковые дни, что потом до конца месяца выйти на норматив не могут. В результате премия сотрудников, и так небольшая, становится еще меньше. Вы думаете руководство, а именно замы управляющих по рознице не в курсе? Все прекрасно знают, в случае вскрытия и этих ФРОДов, руки умоют. Это сейчас выдают команды выполнять норматив по тактике любой ценой ( это реальные устные распоряжения, которые операционные руководители группы офисов дают замам руководителей офисов, мотивируя тем, что сами получили такие распоряжения свыше), а потом наступит амнезия. Регмены ставят консультантам задачу по продаже мобильных приложений и тут же учат как фальсифицировать. Типа не заморачивайся скачиванием приложения клиенту на телефон, активируй под логином клиента на своем планшете. Только много не делай, в день не больше 10 шт. Консультанты входят во вкус и переходят границы. По итогам месяца цифорки получаются не хилые, в таких офисах более 100 подключений на одного консультанта. Никто из руководяшек не видит? Просто всех устраивает такое положение.А виноваты потом будут консультанты, в некоторых случаях руководители офисов. И наплевать горе-руководяшкам на риски.... Зато любят порассуждать за риск-культуру. Начинать, господину Грефу следует с верхов...
Надежда Варенец
Автор отзыва
13.08.2016 23:19
Про амнезию верно. Сначало давят на то что офису нужны продажи, хочу заметить не менеджерам, а именно руководству. Таким как Петренко и другие. Хотелось бы чтобы наконец то заметили замечательных руководителей. Таких как Руководитель офиса 309 и 270. Которые делают все для своих сотрудников. И куда сотрудники идут с огромным желанием. И занимать должности верхов должны именно такие справедливые люди. А не те кто сначало требуют продажи а потом неожиданно выясняется через 2 месяца что сотрудник плох. Потому что выполнял тот план который требуете вы.
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