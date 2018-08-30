Моя дочь уже больше года сотрудник сбербанкам. С недавних пор ее повысили в должности. А теперь неожиданно выявляются факты фиктивных продаж? когда она была на прошлой должности. Ее увольняют. Я, как мама, хочу знать насколько правомерно это увольнение. Если когда ее переводили с должности на должность претензий не было. А сейчас неожиданно появились. В новой должности нареканий вообще нет. Хотелось бы получить разъяснения. Какое право имеют сейчас искать поводы ее уволить. Обращаюсь лично у руководству саратовского госба Нарыкину и к самому Грефу. Может хотя бы вы сможете восстановить справедливость. Заранее спасибо.