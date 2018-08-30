Я работаю в банке Тинькофф недавно и очень довольна своей новой работой. В интернете я искала подработку и не думала, что так быстро и легко ее найду. Я не только нашла предложение на вакансию домашнего кол-центра, но и обучение. Всё время ждала подвоха, а всё произошло так быстро и самое главное бесплатно. Всё ждала, ну вот думаю, что сейчас попросят перечислить деньги на какой-нибудь счет за обучение, но учеба продолжалась и вкладов с моей стороны не требовалось, естественно не верилось, что такое может быть и я с осторожностью продолжала обучение.



По окончанииначалась работа, и здесь ждала подвоха, а его нет. Думаю, наверное с выплатой начнутся проблемы, так нет же. Первый аванс мне перечислили вовремя. Затем новое обучение и опять совершенно бесплатно. Когда я начала работать, нас разделили в подгруппы, и я попала в Группу ДОК ТМ. Руководителем группы моей стал Денис Б. а заместителем руководителя группы Юля С. Они нам очень помогают, мы общаемся по скайпу, в любое время суток они на связи, даже теперь, когда прошел месяц, и я жду уже свой второй аванс. Нам также помогает наставники в ГРУППА ПОМОЩИ СТАРТ. Если что-то не понятно и нужна помощь, очень жизнерадостный и чуткий руководитель Денис, как ангел-хранитель приходит на помощь, прослушивает работу и корректирует где и что нужно исправить, какие выражения лучше использовать, чтобы качество было на высокую оценку. Все рекомендации он и Юля дают не только лично, но и на конференциях. Это действительно помогает в работе, и создаётся атмосфера товарищеской поддержки.



Если честно, то я не ожидала такого чуткого отношения и тепла. Благодаря этому действительно хочется дальше работать и с радостью включаешь комп. Единственный недостаток - пока мало работы. Нам обещают, что всё исправится. Думаю, что у нас вместе действительно всё получится. Большое спасибо нашему руководителю и заместителю группы за такое теплое отношение, а также нашему дружному коллективу. Спасибо, что вы есть!