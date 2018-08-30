Работаю в банке «Возрождение». Хороший дружеский коллектив, прекрасные квалифицированные специалисты, большинство закончившие хороший государственный вуз . Естественно, как и на хороших работах, следят за порядком, стилем одежды и доброжелательностью сотрудников – объективность, строгость. Приходить на работу всегда нужно во время, в ухоженном виде (конечно, за этим следят, и это, по - моему мнению, считается достоинством компании). Управляющая очень строгая, не сказать что придирается, но следит за рабочим процессом. Не считаю это недостатком, ведь, мы пришли на работу и должны соответствовать имиджу и престижу фирмы. В общем, главное в работе коллектив, ведь ты почти все свое время проводишь на работе. Как сани завяжешь, так они и поедут.