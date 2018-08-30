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|Банк "Возрождение"
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работаю в банке «Возрождение». Хороший дружеский коллектив, прекрасные квалифицированные специалисты, большинство закончившие хороший государственный вуз . Естественно, как и на хороших работах, следят за порядком, стилем одежды и доброжелательностью сотрудников – объективность, строгость. Приходить на работу всегда нужно во время, в ухоженном виде (конечно, за этим следят, и это, по - моему мнению, считается достоинством компании). Управляющая очень строгая, не сказать что придирается, но следит за рабочим процессом. Не считаю это недостатком, ведь, мы пришли на работу и должны соответствовать имиджу и престижу фирмы. В общем, главное в работе коллектив, ведь ты почти все свое время проводишь на работе. Как сани завяжешь, так они и поедут.
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lili_lilova • сотрудник
09.06.2016 13:19
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Администратор:
Оценка не засчитана в связи с баном автора.
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