Работаю в банке «Возрождение» в городе Краснодар. Головной офис находится в центре города (все знают Краснодарские пробки, и для меня это был большой плюс). Коллектив хороший, дружный. Работаем мы по плану, вследствие чего каждый знает кто кому и что нужно делать, ну и про премии за отлично выполненную работу не обижают. Периодически проходят корпоративы, которые сближают нас. Зарплата достойная.