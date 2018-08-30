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Краснодар положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работаю в банке «Возрождение» в городе Краснодар. Головной офис находится в центре города (все знают Краснодарские пробки, и для меня это был большой плюс). Коллектив хороший, дружный. Работаем мы по плану, вследствие чего каждый знает кто кому и что нужно делать, ну и про премии за отлично выполненную работу не обижают. Периодически проходят корпоративы, которые сближают нас. Зарплата достойная.
abc_kira • сотрудник
09.06.2016 13:32
Администратор:
Оценка не засчитана в связи с баном автора.
1 комментарий
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Nazar1VAR
10.06.2016 10:36
...вследствие чего каждый знает кто кому и что нужно делать,... проходят корпоративы, которые сближают нас... Автор вы о чём?
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