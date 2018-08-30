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|Краснодар
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работаю в банке «Возрождение» в городе Краснодар. Головной офис находится в центре города (все знают Краснодарские пробки, и для меня это был большой плюс). Коллектив хороший, дружный. Работаем мы по плану, вследствие чего каждый знает кто кому и что нужно делать, ну и про премии за отлично выполненную работу не обижают. Периодически проходят корпоративы, которые сближают нас. Зарплата достойная.
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abc_kira • сотрудник
09.06.2016 13:32
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Администратор:
Оценка не засчитана в связи с баном автора.
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|Nazar1VAR
10.06.2016 10:36
|...вследствие чего каждый знает кто кому и что нужно делать,... проходят корпоративы, которые сближают нас... Автор вы о чём?
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