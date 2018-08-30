Здравствуйте, подала заявку на работу в продажи, а обучение пришло в коллекторы, ну думаю ладно... может и там смогу работать, но продажи как-то ближе к душе и знаний больше, чем в юридической сфере, скажите, пожалуйста, можно ли перевестись из коллекторов в продажи (домашний офис) если да, то как это сделать, заранее спасибо!



РS: Работа очень нравится наставники и РГ попались замечательные, и сама идея работы из дома отличная, только вот бы попасть в нужное русло)))