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Здравствуйте, подала заявку на работу в продажи, а обучение пришло в коллекторы, ну думаю ладно... может и там смогу работать, но продажи как-то ближе к душе и знаний больше, чем в юридической сфере, скажите, пожалуйста, можно ли перевестись из коллекторов в продажи (домашний офис) если да, то как это сделать, заранее спасибо!
РS: Работа очень нравится наставники и РГ попались замечательные, и сама идея работы из дома отличная, только вот бы попасть в нужное русло)))
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mashulya93rus • сотрудник
10.06.2016 13:34
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Ответ банка:
Добрый день, Мария.
Решение о переводе на другой функционал будет принято в ближайшее время.
Сотрудник Банка готов предоставить Вам всю необходимую информацию в рамках Вашего запроса на рабочем портале.
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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