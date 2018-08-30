Начал, как и все специалисты, случайно, меня самого нашли и предложили работу в КЦ. Санкции, обвал курса - работы нигде не было. После недолгих сомнений, пошёл на собеседование. Обучение – после вылета нескольких кандидатов за неуспеваемость я понял, что как в университете не прокатит. Всё нравилось, интерес был, грамотная структура обучения. Первые месяцы с непривычки было тяжело, потом вливаешься. Мне повезло, я был распределён в группу под руководством Тамары Г. С ней я проработал от начала и до конца, всегда ощущал поддержку, никаких конфликтов, большое взаимоуважение. Всегда помогла мне отстоять своё право на достойную оценку в работе, помочь с выбором направления в карьере внутри банка - что-то подсказать, предложить, решить рабочую проблему и просто пообщаться на равных. Даже моё неожиданное увольнение смогли сделать в кратчайшие сроки, как я и просил (Отделу кадров тоже спасибо, деньги получил в тот же день). За всё это искренне благодарен, всегда буду помнить.



Конечно из её команды хотелось бы отметить её заместителя, Татьяну З. , которая так же была поддержкой и опорой всех сотрудников - учила, советовала, подсказывала. Благодаря этим замечательным людям, я добивался успехов в работе, сохранял интерес к ней. Получил хороший опыт и воспоминания.



Структуру работы и особенности рассказывать не буду, всё написано до меня. Работает всё как часы, кроме кондиционеров (бывает поддувает). Не пожалел что там работал (год).