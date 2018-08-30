Проработала несколько месяцев. Каждый день неоплачиваемые переработки, нервы, стучат по башке, что результата нет, скорости нет, и вообще ты никчемное быдло. Коллективом сложно назвать, скорее это волчье стадо, где сам за себя. Уходила - даже не попрощались. Я в шоке от людей. Те, которые устраивались со мной - либо ушли, либо мечтают уйти. Мне есть с чем сравнивать, опыт работы в банках около 5 лет - когда работала в Сбере, с каждым уходящим со слезами расставались, проявляли заботу. А здесь уживутся лишь универсальные роботы. После этой работы главным требованием к работе стала не зарплата, и не работа, а хороший коллектив и адекватный начальник. Я не конкурент, чтобы чернить репутацию компании, а просто бывший работник в шоке!