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|Татарстанский (Казань) филиал - ужасный коллектив и неадекватные руководители
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Проработала несколько месяцев. Каждый день неоплачиваемые переработки, нервы, стучат по башке, что результата нет, скорости нет, и вообще ты никчемное быдло. Коллективом сложно назвать, скорее это волчье стадо, где сам за себя. Уходила - даже не попрощались. Я в шоке от людей. Те, которые устраивались со мной - либо ушли, либо мечтают уйти. Мне есть с чем сравнивать, опыт работы в банках около 5 лет - когда работала в Сбере, с каждым уходящим со слезами расставались, проявляли заботу. А здесь уживутся лишь универсальные роботы. После этой работы главным требованием к работе стала не зарплата, и не работа, а хороший коллектив и адекватный начальник. Я не конкурент, чтобы чернить репутацию компании, а просто бывший работник в шоке!
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evgs84 • бывший сотрудник
11.06.2016 06:51
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Администратор:
Автор, расскажите подробнее о минусах в работе.
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Ответ банка:
Уважаемая Evgs84!
Россельхозбанк обеспечивает соблюдение всех норм и требований трудового законодательства Российской Федерации.
Информация относительно атмосферы внутри коллектива, изложенная в Вашем отзыве, носит субъективный характер.
С уважением, АО «Россельхозбанк»
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