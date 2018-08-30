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Татарстанский (Казань) филиал - ужасный коллектив и неадекватные руководители отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Проработала несколько месяцев. Каждый день неоплачиваемые переработки, нервы, стучат по башке, что результата нет, скорости нет, и вообще ты никчемное быдло. Коллективом сложно назвать, скорее это волчье стадо, где сам за себя. Уходила - даже не попрощались. Я в шоке от людей. Те, которые устраивались со мной - либо ушли, либо мечтают уйти. Мне есть с чем сравнивать, опыт работы в банках около 5 лет - когда работала в Сбере, с каждым уходящим со слезами расставались, проявляли заботу. А здесь уживутся лишь универсальные роботы. После этой работы главным требованием к работе стала не зарплата, и не работа, а хороший коллектив и адекватный начальник. Я не конкурент, чтобы чернить репутацию компании, а просто бывший работник в шоке!
evgs84бывший сотрудник
11.06.2016 06:51
Администратор:
Автор, расскажите подробнее о минусах в работе.
Ответ банка:
Уважаемая Evgs84!

Россельхозбанк обеспечивает соблюдение всех норм и требований трудового законодательства Российской Федерации.
Информация относительно атмосферы внутри коллектива, изложенная в Вашем отзыве, носит субъективный характер.

С уважением, АО «Россельхозбанк»
1 комментарий
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Leonidis
20.07.2016 13:34
Совершенно верно Evgs84, там работают "универсальные роботы". По другому и не скажешь. И как всегда, дежурная и ничего не значащая отписка банка, вызывающая только smile:D и smile:o

Изменено: Leonidis - 20.07.2016 13:37
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