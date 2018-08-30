Ответ банка: Mmari, добрый день!



Спасибо за вопрос. Трудовой кодекс РФ и внутренние нормативные документы банка не предусматривают преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата сотрудников, в случае если он является акционером ПАО Сбербанк.



С уважением, Мария

ПАО Сбербанк.