Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Хочу спросить - много ли осталось сотрудников кто является акционером СБЕРБАНКА? И может ли наличие акций быть защитой при сокращении?
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Mmari • сотрудник
11.06.2016 12:30
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Администратор:
Вопросы просьба задавать на ГЛ: http://www.banki.ru/services/question...id=1771062
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Ответ банка:
Mmari, добрый день!
Спасибо за вопрос. Трудовой кодекс РФ и внутренние нормативные документы банка не предусматривают преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата сотрудников, в случае если он является акционером ПАО Сбербанк.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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