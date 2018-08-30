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июнь 2016 года Попал в "подвал" (ДО) этого банка после того как уничтожили филиальную сеть прошлого банка и меня сократили. В нашем городе этот банк считается местом, где можно перекантоваться пока ищешь работу. Зарплата - 22 тыщи на руки, как раз чтобы не умереть с голоду. Премия была один раз. Дали 500 р., на годовщину банка. Студенту без опыта работы в этот банк лучше не соваться. Большая текучка, из-за чего разрыв в передаче дел. Некому показывать, как и что тут сделано. Бывалому на основе опыта легче разобраться.



Основные особенности и рабочие трудности в МИНбанке:



1) Компьютерная сеть представлена АРМами времен царя Гороха. Жесткого диска на 64 Гб не хватает для работы с офисными прогами. Диск С: в 30 ГБ полностью забит, программам устанавливаемым политиками не хватает места для развертывания. Есть счастливчики с более новыми машинами. Зоопарк из разнообразных МФУ, которые постоянно ломаются от старости и небрежного отношения.



2) В Минбанке существует культ бумаги. Больше бумаги богу бумаги! Я когда пришел в банк, то удивился куче поломанных комплектующих и аккумуляторов от ИБП. Почему их не выкидывают и не списывают? Оказывается, нужно писать бумажки и их согласовывать с вышестоящим руководством, которое вполне может затеять волокиту. Никто из моих предшественников не хотел этим заниматься. Очень много бумажек просто для того, чтобы они были. Пытался заключить договор с сервисной организацией для ремонта МФУ, филиальщики замучили изменениями в договорах и требованиями разъяснений. Сервисная служба сперва предложила нам самим написать договор, такой, какой нам нужен, а потом отказалась с нами работать. Вообще, где можно все усложнено, очень усложнено.



3) Есть головная боль с доступами. Тут дело в лени сотрудников и в том, что мой предшественник ложился под них. Общего положения о получении доступа к ресурсам я не нашел. Часть доступов можно сделать местному ИТшнику на месте. Для другой части доступов соискателем заполняется специальная форма, при том для каждого ресурса своя. В форме нужно указать свое ФИО, должность, согласовать у руководителя, отсканировать и отправить через сервис-деск. Логин/пароль для требуемого ресурса приходит сотруднику на почту минуя ИТшника. Похоже, для моих банкиров заполнение форм было непреодолимой задачей, так как звали "помочь", ну в смысле, чтоб я сам все написал за них, подписал у упра и отправил. Я отказывался, говорил, что не дети, свое ФИО и сами напишете. Часть доступов (интернет, к примеру) получается через инфобеза. Он прямо прислал всем письмо с положением и разъяснением, что обращаться нужно напрямую к нему. Нет, пришли снова ко мне. Люди боялись обращаться напрямую к администраторам ресурсов, боялись вести с ними переписку в Сервис-деске. Непонятная фобия. Система заявок Сервис-деск, на мой взгляд, избыточно усложнена. Нужно выбрать из дерева в виде 4 ниспадающих меню нужный тебе раздел и написать заявку. Все расписано не всегда понятно, но можно написать заявку абы кому, сервис-деск сам разберется, кому чинить.



4) Первый банк, где нет АТС. Тайные покупатели, почему-то сперва звонят автоматизатору и начинают его спрашивать про депозиты и кредиты. Еще нужно правильно ответить. Говорить «алле», «подождите минуточку», «я не знаю» нельзя». Из-за этого пришлось написать несколько объяснительных. Потом просто перестал подымать трубку.



5) Мои минбанковцы считали, что проблемами клиентов при оплате через пос-терминалы и работе с банкоматами должен заниматься ИТшник. Положение по претензиозной работе и дайджесты написаны не для них. Я не начинал с ними спорить, просто ничего не делал потому, что надоело ругаться с ними и не обязан и ничего не мог сам сделать. За время моей работы по претензиям клиентам по эквайрингу ничего не вернули. Если в банкоматах после инкассации появлялся излишек, то тогда вспоминали про претензии клиентов и что-то делали.



6) Очень тяжело было отправиться на выезд к банкомату. Приходилось выполнять самый настоящий квест. Пишешь заявку упру на нужный ключ. Несешь его на подпись. Отвечаешь на все его вопросы, слушаешь сетования, что ничего у тебя опять не работает. Бывает и облом, упра может и не быть по полдня на месте, или ему тоже куда-то надо уехать. Далее идешь в кассу, которая работает с 10 утра, то есть ты теряешь час на ожидание. Там с ворчанием кассир выдает тебе ключ (ей тоже нужно заполнять разные бумажки). Потом ищешь водителя. Его чаще всего не бывает на месте. Он на выезде с упром или с клиентщиками, или еще с кем-нибудь. Иногда, чтобы поменять ленту в чековом принтере уходило несколько дней. Если была неисправность в сейфовой части банкомата, то нужно уламывать кассира ехать со мной. Очень все это тягомотно. Работа ИТшника по значимости считается самой неважной и машина выдается ему в последнюю очередь. Клиентщикам, к примеру, не нужно заниматься этой мутью, они сразу уезжали на банковской машине. Нашел выход-ничего не стал делать! Сыпались жалобы от клиентов на упра и ключи от банкомата, машина, кассир сразу же находились и выдавались. Мне тоже доставалось, зато не надо было никого уламывать и уговаривать! Похоже, из-за всего этого мой предшественник забивал на ТО банкоматов, хотя по бумагам у него все было ОК. По факту их никто за время работы ДО не чистил.



7) Есть положительный момент. Это единственный в моей карьере банк, где был заключен договор с электриком!!! Любой ИТшник работавший в ОО, ДО или филиале поймет какой это плюс! Тебя не достают с заменой лампочек, ремонтом розеток и прочей электроерундой, которой ты не обязан заниматься.