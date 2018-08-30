Добрый день! Нахожусь в декретном отпуске с 19.05.2016 г. Но выплаты пособия жду до сих пор. И даже страшно представить сколько еще ждать. Очень возмущает такое отношение к сотрудникам. Я очень рассчитывала на эти деньги, вместо того чтобы заниматься приятными хлопотами, приходится сидеть и переживать все ли успею подготовить к рождению ребенка.