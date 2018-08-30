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Задержка декретных выплат нормально (0)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день! Нахожусь в декретном отпуске с 19.05.2016 г. Но выплаты пособия жду до сих пор. И даже страшно представить сколько еще ждать. Очень возмущает такое отношение к сотрудникам. Я очень рассчитывала на эти деньги, вместо того чтобы заниматься приятными хлопотами, приходится сидеть и переживать все ли успею подготовить к рождению ребенка.
aleksandraevdokimov • сотрудник
13.06.2016 04:24
Ответ банка:
Александра, добрый день!

Еще раз спасибо за отзыв. Насколько мне стало известно, деньги были вам выплачены.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
1 комментарий
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Сбербанк России
Представитель банка
15.06.2016 19:41
aleksandra, добрый день!

Спасибо за отзыв. В ситуации уже разбираемся, как только появятся результаты сообщу их Вам.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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