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|Задержка декретных выплат
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день! Нахожусь в декретном отпуске с 19.05.2016 г. Но выплаты пособия жду до сих пор. И даже страшно представить сколько еще ждать. Очень возмущает такое отношение к сотрудникам. Я очень рассчитывала на эти деньги, вместо того чтобы заниматься приятными хлопотами, приходится сидеть и переживать все ли успею подготовить к рождению ребенка.
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aleksandraevdokimov • сотрудник
13.06.2016 04:24
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Ответ банка:
Александра, добрый день!
Еще раз спасибо за отзыв. Насколько мне стало известно, деньги были вам выплачены.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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Спасибо за отзыв. В ситуации уже разбираемся, как только появятся результаты сообщу их Вам.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.