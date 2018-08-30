Добрый день. Я являюсь сотрудником отдела привлечения клиентов банка Ренессанс Кредит в операционном центре Пенза. Хочу выразить огромную благодарность коллективу, руководящему составу и всему банку в целом за предоставленные мне возможности. Начинала работать здесь с момента открытия ОЦ в Пензе, и ни грамма не пожалела, что выбрала именно эту компанию. Сначала совмещала работу с учебой, благо, руководитель мне помогал выстраивать удобное расписание. Всегда получала очень хорошую зарплату. Компания позволяет реализовать все свои возможности: очень скоро я стала помощником руководителя, а затем руководителем группы. Здесь нет наместничества - талантливые ребята, пришедшие вместе со мной в компанию сегодня начальники отделов! Инициативу всегда поддержат. Коллектив молодой и дружный. Руководители отличные, изумительные тренера. Атмосфера очень дружелюбная. Зарплата полностью официальная, всегда в срок, регулярно индексируется, планы выполнимые, карьерный рост более чем возможен. Плюс ко всему отличная программа Дмс и куча бонусов для сотрудников.



Мне предлагали уйти в другую компанию на более высокую должность, но посмотрев на предлагаемые условия труда, я поняла, что не променяю родной Ренессанс Кредит даже на бОльшую зарплату.

Успехов и процветания!!!