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Благодарность ОЦ Пенза Ренессанс Кредит хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день. Я являюсь сотрудником отдела привлечения клиентов банка Ренессанс Кредит в операционном центре Пенза. Хочу выразить огромную благодарность коллективу, руководящему составу и всему банку в целом за предоставленные мне возможности. Начинала работать здесь с момента открытия ОЦ в Пензе, и ни грамма не пожалела, что выбрала именно эту компанию. Сначала совмещала работу с учебой, благо, руководитель мне помогал выстраивать удобное расписание. Всегда получала очень хорошую зарплату. Компания позволяет реализовать все свои возможности: очень скоро я стала помощником руководителя, а затем руководителем группы. Здесь нет наместничества - талантливые ребята, пришедшие вместе со мной в компанию сегодня начальники отделов! Инициативу всегда поддержат. Коллектив молодой и дружный. Руководители отличные, изумительные тренера. Атмосфера очень дружелюбная. Зарплата полностью официальная, всегда в срок, регулярно индексируется, планы выполнимые, карьерный рост более чем возможен. Плюс ко всему отличная программа Дмс и куча бонусов для сотрудников.

Мне предлагали уйти в другую компанию на более высокую должность, но посмотрев на предлагаемые условия труда, я поняла, что не променяю родной Ренессанс Кредит даже на бОльшую зарплату.
Успехов и процветания!!!
ElenaAdorable • сотрудник
13.06.2016 23:55
Ответ банка:
Добрый день!

Благодарим за отзыв! Мы очень рады, что Ваша карьера успешно складывается в нашем банке!
Желаем дальнейших успехов в профессиональной деятельности вместе с "Ренессанс Кредит"!

С уважением,
Департамент по работе с персоналом
3 комментария
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abraam.roma
16.06.2016 23:07
А можно вопрос, как регулярно индексируется зп? Просто в прошлом году была прямая линия с председателем правления Левченко, и кто то из Пензы ему задавал вопрос смог ли бы он выжить на зарплату 13 тыс, ведь именно такую зп задающий вопрос и получал. Ответ был, что мы держим среднюю зп по рынку.
ElenaAdorable
Автор отзыва
18.06.2016 06:37
Конечно скажу. Вот за 4,5 года индексировали три раза зп. smile:o smile:o 13? Даже не знаю, как такое возможно. Может сотрудник только пришёл в компанию? Не могу сказать о средней зп по банку, но средняя по тм точно не 13))))
Меня моя более чем устраивает. Конечно, всегда хочется больше, но у нас выше, чем на аналогичных должностях в других компаниях, это точно. Да и плюс ты сам творец своей зп. Хочешь-работаешь и получаешь, не хочешь - сидишь и жалуешься на жизнь.
olga1988ivanova
05.08.2016 15:30
Ерунда полнейшая про зп!!!Те, кто работает на руководящих постах, действительно получают неплохие деньги, за счет как раз обычных сотрудников, потому что они постоянно перерабатывают!!!! И что значит, кто хочет,тот зарабатывает???Оклад - мизерный, планы завышают, а сколько отказов?? Бонус схема - никакая... Кто пришел туда 2011, тот конечно там и получает, а кто только что - фигушки...Сидит на 13-15 тысячах-это верно!
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