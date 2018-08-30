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|Физики? Не, не слышали
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Пришла устраиваться в банк, непонятным остался только один вопрос, почему сотрудникам оформляют зарплатные карты в Втб 24? На собеседовании и в бухгалтерии мне сказали, что Втб не работает с физлицами. А куда, простите, подевались физики из банка Москвы? Раз банк Москвы стал банком Втб, то значит и физики теперь обслуживавются в Втб, а следовательно Втб и пластиковые карты эмитирует, не, не так? И вклады на которые сотрудники получают зарплату в Втб до выпуска карты, разве оформляют как юрики, а не физики?
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Lusika • сотрудник
14.06.2016 01:16
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Вам это так мешает в работе?
Ну да, ВТБ давно не работает с физиками, да и SME старается слить в ВТБ24.
Это известная фича.
Вам обязательно нужна зарплатная карта БМ, не ВТБ24? Вопрос принципа? Он вполне решаемый, думаю.
Изменено:
Иначе кто-то рискует "кануть в лету", а именно - на рынок труда, намного раньше своего работодателя