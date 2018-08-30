Пришла устраиваться в банк, непонятным остался только один вопрос, почему сотрудникам оформляют зарплатные карты в Втб 24? На собеседовании и в бухгалтерии мне сказали, что Втб не работает с физлицами. А куда, простите, подевались физики из банка Москвы? Раз банк Москвы стал банком Втб, то значит и физики теперь обслуживавются в Втб, а следовательно Втб и пластиковые карты эмитирует, не, не так? И вклады на которые сотрудники получают зарплату в Втб до выпуска карты, разве оформляют как юрики, а не физики?