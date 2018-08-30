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Физики? Не, не слышали не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Пришла устраиваться в банк, непонятным остался только один вопрос, почему сотрудникам оформляют зарплатные карты в Втб 24? На собеседовании и в бухгалтерии мне сказали, что Втб не работает с физлицами. А куда, простите, подевались физики из банка Москвы? Раз банк Москвы стал банком Втб, то значит и физики теперь обслуживавются в Втб, а следовательно Втб и пластиковые карты эмитирует, не, не так? И вклады на которые сотрудники получают зарплату в Втб до выпуска карты, разве оформляют как юрики, а не физики?
Lusika • сотрудник
14.06.2016 01:16
7 комментариев
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Grinder
14.06.2016 09:35
Любопытство - оно, знаете, до добра не доводит обычно smile:D
Вам это так мешает в работе?
seamni
14.06.2016 11:28
А физики из Банка Москвы не могли быть переведены в Втб24? Ни и присоединяюсь к вопросу Grinder
Цитата
Вам это так мешает в работе?
Lusika
Автор отзыва
15.06.2016 23:03
Grinder и seamni, а я что, интересуюсь левыми схемаками ухода банка от налогов? Или у когото руки чешутся, лишь бы чо написать?
ax3
16.06.2016 12:38
Автор, а что Вас так возмущает?
Ну да, ВТБ давно не работает с физиками, да и SME старается слить в ВТБ24.
Это известная фича.
Вам обязательно нужна зарплатная карта БМ, не ВТБ24? Вопрос принципа? Он вполне решаемый, думаю.
Lusika
Автор отзыва
16.06.2016 23:57
ax3 Втб уже месяц как работает с физиками, и никакого бМ больше нет, так как все физические и юридические клиенты перешли в Втб, погуглите про объединение, да и Втб 24 через пару лет канет в лету.

Изменено: Lusika - 16.06.2016 23:58
Lusika
Автор отзыва
16.06.2016 23:59
Может хоть Иннияр Георгиевна сможет разтолковать?
Grinder
20.06.2016 14:19
Lusika - это был Вам добрый совет заниматься своими должностными обязанностями на работе, и не задавать лишних вопросов (еще и таких глобальных) smile:D
Иначе кто-то рискует "кануть в лету", а именно - на рынок труда, намного раньше своего работодателя smile;)
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