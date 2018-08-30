Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|В шоке от наплевательского отношения к бывшим сотрудникам
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Уволилась 11 мая, на календаре 15 ИЮНЯ !!! до сих пор не могу получить расчет. Руководству наплевать, трубки не берут, до этого "завтраками кормили". Трудовую книжку кое-как вернули, в банке вообще кто-нибудь знает трудовой кодекс и что за такие выходки бывает? Хочу решать вопрос через прокуратуру!
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Анна Полякова • бывший сотрудник
15.06.2016 11:16
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Ответ банка:
Уточните, в какой Дирекции работали и ФИО руководителя.
С уважением,
Илюхина Екатерина
Руководитель
Отдел сопровождения клиентов
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Изменено:
Денежные средства были перечислены Банком своевременно и в полном объеме, 11.05.2016. Если у Вас остались какие-либо вопросы, Вы можете задать их своему бывшему руководителю.
С уважением, Илюхина Екатерина, Клиентская служба Совкомбанк.