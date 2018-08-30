Уволилась 11 мая, на календаре 15 ИЮНЯ !!! до сих пор не могу получить расчет. Руководству наплевать, трубки не берут, до этого "завтраками кормили". Трудовую книжку кое-как вернули, в банке вообще кто-нибудь знает трудовой кодекс и что за такие выходки бывает? Хочу решать вопрос через прокуратуру!