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В шоке от наплевательского отношения к бывшим сотрудникам плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Уволилась 11 мая, на календаре 15 ИЮНЯ !!! до сих пор не могу получить расчет. Руководству наплевать, трубки не берут, до этого "завтраками кормили". Трудовую книжку кое-как вернули, в банке вообще кто-нибудь знает трудовой кодекс и что за такие выходки бывает? Хочу решать вопрос через прокуратуру!
Анна Поляковабывший сотрудник
15.06.2016 11:16
Ответ банка:
Уточните, в какой Дирекции работали и ФИО руководителя.

С уважением,
Илюхина Екатерина
Руководитель
Отдел сопровождения клиентов
3 комментария
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Анна Полякова
Автор отзыва
15.06.2016 11:40
БГ Новокуйбышевская.руководитель Ирина Сергеевна У-ова

Изменено: Анна Полякова - 16.06.2016 20:49
iluhinaee
Представитель банка
24.06.2016 17:47
Уважаемая Анна!
Денежные средства были перечислены Банком своевременно и в полном объеме, 11.05.2016. Если у Вас остались какие-либо вопросы, Вы можете задать их своему бывшему руководителю.

С уважением, Илюхина Екатерина, Клиентская служба Совкомбанк.
Никита Сустов
14.03.2017 13:02
smile:D smile:D smile:D smile:D smile:D вот так банк
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