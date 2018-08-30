Прошло уже много времени после моего ухода из РСХБ (Пермский филиал), но решила написать, все равно терять нечего))



Началось все в далеком 201... году, с третьего раза пришла на собеседование в ГОСБАНК!!! Честно не боялась никогда собеседований, но тут тряслись руки, это ж ведь даже не ВТБ и СБРФ, а РСХБэээээ!!! Как сладко лились слова директора о лучшей жизни в банке, о лучших бизнес процессах (вспоминаю и вздрагиваю). Все надежды рухнули после 5 месяцев работы, мы бились о стены этого заведения ровно полгода, пока нас же самих руководство и не осадило, в духе сидите не лезьте куда не надо, я все понимаю нормативка, но если у нас задача увеличить кредитный портфель и повысить прибыльность филиала, то руководство не слышало видимо о таких терминах.



Но еще на нашем пути стояла служба безопасности, в лице П.С.А. (бывшего таможенника, причем там лучше бы и оставался), основной задачей которого по видимому является никого не впускать в банк никого, как на границе. Слышала историю как он отказал в обслуживании оператору по приему коммунальных платежей, только потому что платеж, который через них совершала его мама, поступил позже на день, все извините, таких негодяев нам не надо, ну а дальше никто и вникать не стал в эти непонятные ситуации, которые граничат со здравым смыслом.



Все кто как мы продержались в этом дурдоме и самое страшное начали даже привыкать (отупевать видимо), пришли времена новые - приход нового руководства. Знакомство с ним и его прошлым началось задолго до их прихода, стали звонить какие-то новые клиенты и говорить, что давайте кредит, директор в курсе мы расплатимся, тогда челюсть вообще отпала у всех. Здесь наши силы были исчерпаны. В отделах стали убирать людей говоря "уходите по хорошему, нам своих поставить надо, или устроим тестирования и уволим по профнепригодности"



Особо ругаться никто не стал и пошли к лучшей жизни, но не тут-то было, как оказалось работа в РСХБ это последнее на что можно рассчитывать в банковской сфере, после многочисленных попыток устроиться в банковские организации почему-то происходили отказы, хотя банки приглашали сами, только после нескольких попыток нам рассказали добрые люди "оттуда", что РСХБ в лице вышеупомянутого пограничника нач-ка П.С. А. просто напросто всем гадит, говорят если ему принести денюшку, то отзыв будет хороший (видимо все еще платеж за ЖКХ мамы платит). Сейчас я вспоминаю то время и вздрагиваю, честно худшего филиала Банка я не встречала никогда в жизни, теперь предельно счастлива, но если мне понадобится кредит, то я за 3 квартала буду объезжать этот банк и никогда и ни в каком случае, ни при каких обстоятельствах я не свяжусь с ними и не посоветую никому.



Уважаемые соискатели, обходите стороной это заведение, иначе потом возникнуть могут проблемы.



Администратор: Расскажите подробнее, что происходило на протяжении 5 месяцев работы?



Илона: На протяжении 5 месяцев происходит перекладывание бумаг из одной кучи в другую, пустое обнадеживание клиентов, основная задача это пересидеть в офисе с утра до вечера и самое главное не опоздать хоть на секунду, иначе это единственное за что можно отхватить от начальства. Наши попытки изменить формат работы, выстроить постоянный поток клиентов и заявок жестко пресекался, СБ не хотело новые заявки проверять, руководство по всему видимому не очень заинтересовано в новых клиентах, им бы с просрочкой разобраться и нормативкой перед лицом помахать и говорить что все нереально.