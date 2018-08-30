Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Россельхозбанк»
смотреть все отзывы банка (198)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Хочешь сломать карьеру - иди в Пермский РСХБ, там помогут не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Прошло уже много времени после моего ухода из РСХБ (Пермский филиал), но решила написать, все равно терять нечего))

Началось все в далеком 201... году, с третьего раза пришла на собеседование в ГОСБАНК!!! Честно не боялась никогда собеседований, но тут тряслись руки, это ж ведь даже не ВТБ и СБРФ, а РСХБэээээ!!! Как сладко лились слова директора о лучшей жизни в банке, о лучших бизнес процессах (вспоминаю и вздрагиваю). Все надежды рухнули после 5 месяцев работы, мы бились о стены этого заведения ровно полгода, пока нас же самих руководство и не осадило, в духе сидите не лезьте куда не надо, я все понимаю нормативка, но если у нас задача увеличить кредитный портфель и повысить прибыльность филиала, то руководство не слышало видимо о таких терминах.

Но еще на нашем пути стояла служба безопасности, в лице П.С.А. (бывшего таможенника, причем там лучше бы и оставался), основной задачей которого по видимому является никого не впускать в банк никого, как на границе. Слышала историю как он отказал в обслуживании оператору по приему коммунальных платежей, только потому что платеж, который через них совершала его мама, поступил позже на день, все извините, таких негодяев нам не надо, ну а дальше никто и вникать не стал в эти непонятные ситуации, которые граничат со здравым смыслом.

Все кто как мы продержались в этом дурдоме и самое страшное начали даже привыкать (отупевать видимо), пришли времена новые - приход нового руководства. Знакомство с ним и его прошлым началось задолго до их прихода, стали звонить какие-то новые клиенты и говорить, что давайте кредит, директор в курсе мы расплатимся, тогда челюсть вообще отпала у всех. Здесь наши силы были исчерпаны. В отделах стали убирать людей говоря "уходите по хорошему, нам своих поставить надо, или устроим тестирования и уволим по профнепригодности"

Особо ругаться никто не стал и пошли к лучшей жизни, но не тут-то было, как оказалось работа в РСХБ это последнее на что можно рассчитывать в банковской сфере, после многочисленных попыток устроиться в банковские организации почему-то происходили отказы, хотя банки приглашали сами, только после нескольких попыток нам рассказали добрые люди "оттуда", что РСХБ в лице вышеупомянутого пограничника нач-ка П.С. А. просто напросто всем гадит, говорят если ему принести денюшку, то отзыв будет хороший (видимо все еще платеж за ЖКХ мамы платит). Сейчас я вспоминаю то время и вздрагиваю, честно худшего филиала Банка я не встречала никогда в жизни, теперь предельно счастлива, но если мне понадобится кредит, то я за 3 квартала буду объезжать этот банк и никогда и ни в каком случае, ни при каких обстоятельствах я не свяжусь с ними и не посоветую никому.

Уважаемые соискатели, обходите стороной это заведение, иначе потом возникнуть могут проблемы.

Администратор: Расскажите подробнее, что происходило на протяжении 5 месяцев работы?

Илона: На протяжении 5 месяцев происходит перекладывание бумаг из одной кучи в другую, пустое обнадеживание клиентов, основная задача это пересидеть в офисе с утра до вечера и самое главное не опоздать хоть на секунду, иначе это единственное за что можно отхватить от начальства. Наши попытки изменить формат работы, выстроить постоянный поток клиентов и заявок жестко пресекался, СБ не хотело новые заявки проверять, руководство по всему видимому не очень заинтересовано в новых клиентах, им бы с просрочкой разобраться и нормативкой перед лицом помахать и говорить что все нереально.
Илонабывший сотрудник
15.06.2016 11:26
Администратор:
Пока оценку снимаем.
Ответ банка:
Уважаемая Илона!

Банк уделяет серьезное внимание формированию кадрового состава руководящих работников, которые обладают необходимыми профессиональными навыками и знаниями для выполнения своих должностных обязанностей. В реализации данного подхода Пермский РФ не является исключением.
Сведения, содержащиеся в Вашем обращении, не нашли подтверждения.

С уважением, АО «Россельхозбанк»
5 комментариев
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
E.s.
21.06.2016 15:13
Как то не очень правдоподобно. За план во всех банках спрашивают.
Ly369
24.06.2016 15:45
План не выполняли, вот и разогнали. Характеристика плохая, также из-за плана.
Илона
Автор отзыва
29.06.2016 19:38
Это нынешнее руководство видимо пишет комментарии? Все банковское сообщество города знает обстановку в банке, или можно спросить у любого клиента (коих не так много) банка, или тех кто пытался связаться с ним. Пермский филиал это яма, оправдываться не имеет смысла. Мы шли в гос. банк и с хорошими характеристиками, а попали непонятно куда.
Leonidis
20.07.2016 13:27
Поздравляю Вас, Илона! Нашего полку прибыло! Все верно, работа в Россельхозбанке не для честных, добросовестных и принципиальных людей. Тоже в свое время (а именно в 2013-14 годах, работая в Москве) столкнулся там с цинизмом и наплевательским отношением руководителей к собственным подчиненным. Ничего удивительного, что, судя по отзывам, так дело обстоит во многих филиалах. Рыбка-то, как известно, гниет с головы и это есть аксиома. Вся эта "политика" головного офиса неофициально распространяется на остальную филиальную сеть. Зачем и кому это нужно, можно только гадать.
P.s. Надо отметить, что мне встречались и адекватные руководители - настоящие профессионалы своего дела, но таковых, увы, подавляющее меньшинство в этом банке. Как сказал мне один из моих бывших начальников, "не работу надо подыскивать под себя, а адекватного руководителя под началом которого ты будешь работать".
Илона
Автор отзыва
31.08.2016 14:51
Спасибо администрации банка, что не нашли подтверждений, мы же адекватные люди с диктофонами не носились и не записывали все, что нам вываливали в глаза, а хотя наверное надо было. Да и вам там в ГО откуда знать, что в регионах творится, у вас и там интриг хватает.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (198)