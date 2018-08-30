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Не могу получить справку 182 Н не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день! Работала в Сбербанке в 2013-2014 году. Ушла в декрет уже из другой организации и до сих пор из бухгалтерии Сбербанка не могу получить справку 182 Н, для пересчета декретных выплат, сейчас мне их считают, по минималке. При увольнении сотрудника должны эту справку выдать сразу на руки, а сейчас с маленьким ребенком пытаюсь выбить эту справку!!!
victory912бывший сотрудник
15.06.2016 12:04
2 комментария
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Сбербанк России
Представитель банка
15.06.2016 19:57
victory912, добрый день!

Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
victory912
Автор отзыва
15.06.2016 21:33
Спасибо за ответ, но сегодня уже прислали мне саравку. Незнаю совпадение это или как, надо было сразу сюда написать наверное!
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