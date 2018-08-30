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|Не могу получить справку 182 Н
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день! Работала в Сбербанке в 2013-2014 году. Ушла в декрет уже из другой организации и до сих пор из бухгалтерии Сбербанка не могу получить справку 182 Н, для пересчета декретных выплат, сейчас мне их считают, по минималке. При увольнении сотрудника должны эту справку выдать сразу на руки, а сейчас с маленьким ребенком пытаюсь выбить эту справку!!!
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victory912 • бывший сотрудник
15.06.2016 12:04
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Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.