Добрый день! Работала в Сбербанке в 2013-2014 году. Ушла в декрет уже из другой организации и до сих пор из бухгалтерии Сбербанка не могу получить справку 182 Н, для пересчета декретных выплат, сейчас мне их считают, по минималке. При увольнении сотрудника должны эту справку выдать сразу на руки, а сейчас с маленьким ребенком пытаюсь выбить эту справку!!!