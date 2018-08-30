Здравствуйте, уважаемые руководители Сбербанка России!

Я являюсь Руководителем ВСП Белгородского ГОСБ. Хочу рассказать о том, какими способами достигается выполнение плана в розничном блоке Белгородского ГОСБ. Нарушения и злоупотребления служебным положением происходят сплошь и рядом. И преимущественно со стороны руководства. Хочу рассказать о двух наиболее вопиющих.



1. Б.С.Н. (директор управления продаж) лично требует обзванивать базы вкладчиков на предмет переоформления вкладов, хотя подобные переоформления являются фродами. (Смысл следующий: когда спустя некоторе время выгрузятся переформленные депозиты как фроды, крайним будет МП и РВСП. Их и можно будет наказать. Они лишь инструмент для достижения личных целей. Но план-то будет выполнен. А Б.С.Н. - молодец.)

2. Б.С.Н. заставляет менеджеров обзванивать базы по кредитам с целью гашения действующего недавно полученного кредита и получения нового кредита под чуть меньшую ставку. И мне, как РВСП приходится заставлять сотрудников делать то, за что их и меня могут уволить. Зачем это всё делается? А все просто. Это делается для того, чтобы замаскировать сложившуюся ситуацию в Белгородском ГОСБ и для того, чтобы руководство в лице директора управления продаж, заместителя управляющего, управляющего получили хорошую премию.



Все цитируют Б.С.Н., что "скоро польется кровь", "полетят головы". Причиной этого со слов Б.С.Н. послужит то, что сейчас кредитов гасится больше, чем выдается новых. Этому самоуправству способствует и то, что заместителю управляющего безразлична судьба рядовых сотрудников, может именно поэтому она, уходя в отпуск, назначала исполняющим свои обязанности Б.С.Н.. Было желание пожаловаться управляющему, но учитывая то, что за последние 2 года я в глаза его не видела, как и многие из моих коллег, предположила, что этот беспредел творится с его молчаливого согласия.



Прошу представителей ЦА Сбербанка проанализировать сложившуюся ситуацию и принять необходимые меры.



Уважаемые друзья, коллеги из Белгородского ГОСБ, прошу не молчать, а так же высказывать свою позицию по этой тематике. Так больше продолжаться не может!