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|Ситуация в Белгородском ГОСБ
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Здравствуйте, уважаемые руководители Сбербанка России!
Я являюсь Руководителем ВСП Белгородского ГОСБ. Хочу рассказать о том, какими способами достигается выполнение плана в розничном блоке Белгородского ГОСБ. Нарушения и злоупотребления служебным положением происходят сплошь и рядом. И преимущественно со стороны руководства. Хочу рассказать о двух наиболее вопиющих.
1. Б.С.Н. (директор управления продаж) лично требует обзванивать базы вкладчиков на предмет переоформления вкладов, хотя подобные переоформления являются фродами. (Смысл следующий: когда спустя некоторе время выгрузятся переформленные депозиты как фроды, крайним будет МП и РВСП. Их и можно будет наказать. Они лишь инструмент для достижения личных целей. Но план-то будет выполнен. А Б.С.Н. - молодец.)
2. Б.С.Н. заставляет менеджеров обзванивать базы по кредитам с целью гашения действующего недавно полученного кредита и получения нового кредита под чуть меньшую ставку. И мне, как РВСП приходится заставлять сотрудников делать то, за что их и меня могут уволить. Зачем это всё делается? А все просто. Это делается для того, чтобы замаскировать сложившуюся ситуацию в Белгородском ГОСБ и для того, чтобы руководство в лице директора управления продаж, заместителя управляющего, управляющего получили хорошую премию.
Все цитируют Б.С.Н., что "скоро польется кровь", "полетят головы". Причиной этого со слов Б.С.Н. послужит то, что сейчас кредитов гасится больше, чем выдается новых. Этому самоуправству способствует и то, что заместителю управляющего безразлична судьба рядовых сотрудников, может именно поэтому она, уходя в отпуск, назначала исполняющим свои обязанности Б.С.Н.. Было желание пожаловаться управляющему, но учитывая то, что за последние 2 года я в глаза его не видела, как и многие из моих коллег, предположила, что этот беспредел творится с его молчаливого согласия.
Прошу представителей ЦА Сбербанка проанализировать сложившуюся ситуацию и принять необходимые меры.
Уважаемые друзья, коллеги из Белгородского ГОСБ, прошу не молчать, а так же высказывать свою позицию по этой тематике. Так больше продолжаться не может!
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РВСП31 • сотрудник
15.06.2016 16:16
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Изменено:
ОНИ НИЧЕГО НЕ УМЕЕЮТ, КРОМЕ КАК ОРАТЬ, УНИЖАТЬ И ЗАПУГИВАТЬ СОТРУДНИКОВ, ТОЛКАЯ ИХ НА НЕЗАКОННЫЕ И АБСУРДНЫЕ ВЕЩИ! И все для того, чтобы только получить свою и без того большую премию! А потом, в случае чего, просто подставить этих сотрудников, БЛАГОДРЯ КОТОРЫМ НАБИЛИ СЕБЕ КАРМАНЫ.
Изменено:
Ждем проверок со стороны ЦЧБ, а лучше ЦА.
Ждем проверок со стороны ЦЧБ, а лучше ЦА.
А учитывая, что дата регистрации у всех этих трех 16.06, то ваше предположение весьма близко к правде. Хорошо бы еще посмотреть с каких IP заходили, не удивительно если с одного и того же.
А авторам положительных отзывов вопрос, если Вы работаете\работали в данном отделении, то должны знать человека который написал данный отрицательный отзыв и соответственно причины, например увольнение или лишние премии, но в отзывах только похвальба
Смело, но глупо.
Это система - и она не заметит вашего отсутствия.
А модераторов прошу удалить ФИО из отзыва.
- не зависимо отметил клиент в КДВ или нет персональное предложение, озвучивать это предложение и если получен отказ звать руководителя для того чтоб руководитель "дожимал клиента", а если руководитель занят или на перерыве указывать № телефона для дальнейшего обзвона руководителем;
- обязательно предлагать опс и указывать год рождения на КДВ и если отказ то опять указывать № телефона;
- обязательно предлагать один из коробочных продуктов и т.д.
Хранить КДВ за 2 недели для проверок при полевых визитах. Постоянно доводятся цели по продаже ОПС, коробок на одного продающего сотрудника и если цели не выполняются производятся заслушивание по линк и предоставление объяснительных. И не кого из руководителей уровня +1 и +2 и т.д. не интересует что на 1 МП приходиться 15 клиентов при норме 30, а такое навязывание продуктов клиентам только портит имидж Банка и клиенты уже криком кричат "не хотим мы ни какие кдв заполнять" оформите мне операцию за которой мы пришли и больше ни чего не надо. И обзвоны тоже делали по различным базам пока кто-то из МП не позвонил в УВК и те не провели проверки по фактам выгрузок из АС. Отзыв вполне соответствует реальности.