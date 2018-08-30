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Ситуация в Белгородском ГОСБ не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Здравствуйте, уважаемые руководители Сбербанка России!
Я являюсь Руководителем ВСП Белгородского ГОСБ. Хочу рассказать о том, какими способами достигается выполнение плана в розничном блоке Белгородского ГОСБ. Нарушения и злоупотребления служебным положением происходят сплошь и рядом. И преимущественно со стороны руководства. Хочу рассказать о двух наиболее вопиющих.

1. Б.С.Н. (директор управления продаж) лично требует обзванивать базы вкладчиков на предмет переоформления вкладов, хотя подобные переоформления являются фродами. (Смысл следующий: когда спустя некоторе время выгрузятся переформленные депозиты как фроды, крайним будет МП и РВСП. Их и можно будет наказать. Они лишь инструмент для достижения личных целей. Но план-то будет выполнен. А Б.С.Н. - молодец.)
2. Б.С.Н. заставляет менеджеров обзванивать базы по кредитам с целью гашения действующего недавно полученного кредита и получения нового кредита под чуть меньшую ставку. И мне, как РВСП приходится заставлять сотрудников делать то, за что их и меня могут уволить. Зачем это всё делается? А все просто. Это делается для того, чтобы замаскировать сложившуюся ситуацию в Белгородском ГОСБ и для того, чтобы руководство в лице директора управления продаж, заместителя управляющего, управляющего получили хорошую премию.

Все цитируют Б.С.Н., что "скоро польется кровь", "полетят головы". Причиной этого со слов Б.С.Н. послужит то, что сейчас кредитов гасится больше, чем выдается новых. Этому самоуправству способствует и то, что заместителю управляющего безразлична судьба рядовых сотрудников, может именно поэтому она, уходя в отпуск, назначала исполняющим свои обязанности Б.С.Н.. Было желание пожаловаться управляющему, но учитывая то, что за последние 2 года я в глаза его не видела, как и многие из моих коллег, предположила, что этот беспредел творится с его молчаливого согласия.

Прошу представителей ЦА Сбербанка проанализировать сложившуюся ситуацию и принять необходимые меры.

Уважаемые друзья, коллеги из Белгородского ГОСБ, прошу не молчать, а так же высказывать свою позицию по этой тематике. Так больше продолжаться не может!
РВСП31 • сотрудник
15.06.2016 16:16
16 комментариев
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sanyaka
15.06.2016 21:02
Такие дела в каждом крупном банке. Все это без толку тут писать

Изменено: sanyaka - 15.06.2016 21:03
Bank2015
16.06.2016 07:08
Люди БОЯТСЯ писать такие вещи, называть фамилии, БОЯТСЯ лишиться средств к существованию и вообще перспективы куда-либо устроиться после "хорошей" характеристики не молчуну от Сбербанка!Но! Если каждый, кто видит этот произвол со стороны руководства, не будет молчать, то ситуацию исправить можно! Похвально, что отзыв пишет руководитель ВСП, я Вас поддерживаю! Сама являлась сотрудником Сбербанка и видела всех тех "руководителей" с управления, которые, как написано в отзыве про гнилые яблоки, НАХОДЯТСЯ НЕ НА СВОЕМ МЕСТЕ или проще говоря ПО ЗНАКОМСТВУ!
ОНИ НИЧЕГО НЕ УМЕЕЮТ, КРОМЕ КАК ОРАТЬ, УНИЖАТЬ И ЗАПУГИВАТЬ СОТРУДНИКОВ, ТОЛКАЯ ИХ НА НЕЗАКОННЫЕ И АБСУРДНЫЕ ВЕЩИ! И все для того, чтобы только получить свою и без того большую премию! А потом, в случае чего, просто подставить этих сотрудников, БЛАГОДРЯ КОТОРЫМ НАБИЛИ СЕБЕ КАРМАНЫ.
Bel-31
16.06.2016 13:34
Давно работаю РВСП в г. Белгород и удивлен прочитанным! Подобных указаний не получал и вообще впервые об этом слышу! Руководство ГОСБа открытые люди, постоянно посещают ВСП. Развивают как филиальную сеть, так и сотрудников! Понимаю, что морально тяжело работать в банке, но нужно держать себя в руках!!!

Изменено: Bel-31 - 16.06.2016 13:36
Qwerty12345qwerty12345
16.06.2016 14:36
Ещё совсем недавно работала рвсп в Белгородском осб!!!по моему мнению такое обращение оставил сотрудник далекий от должности руководителя, уже давным давно запрещено осуществлять подобного рода обзвоны! Все мпп должны работать согласно стандартов используя имеющиеся инструменты продаж! Не нужно наговаривать лишнее, держите себя в руках!
MyBank31
16.06.2016 15:24
Добрый день !я тоже РВСП г Белгород. Не отзыв , а абсурд. Я недавно работаю в этой должности , но долгое время была МП- никогда подобного рода указаний не получала (нарабатывать ФРОД с целью закрыть план ) ни от одного из руководителей, тем более лично от Ба-ева С.Н . Иначе зачем тогда наших сотрудников , нас, депримируют , выносят замечания и выговоры за ФРОД уже с первой недели нарушения , не дожидаясь месяца ?! Полное несоответствие реальности написанной автором получается . Мы все знаем Сергея Николаевича как грамотного , отзывчивого руководителя , способного найти подход к каждому из сотрудников , будь то РО или МП. Всегда было приятно работать .
VALovo
16.06.2016 16:02
Три положительных комментария - это явный вброс, организованный руководством ГОСБа. У них, совершенно очевидно, загорелась земля под ногами.
Ждем проверок со стороны ЦЧБ, а лучше ЦА.
seamni
16.06.2016 17:22
Цитата
Три положительных комментария - это явный вброс, организованный руководством ГОСБа. У них, совершенно очевидно, загорелась земля под ногами.
Ждем проверок со стороны ЦЧБ, а лучше ЦА.


А учитывая, что дата регистрации у всех этих трех 16.06, то ваше предположение весьма близко к правде. Хорошо бы еще посмотреть с каких IP заходили, не удивительно если с одного и того же.

А авторам положительных отзывов вопрос, если Вы работаете\работали в данном отделении, то должны знать человека который написал данный отрицательный отзыв и соответственно причины, например увольнение или лишние премии, но в отзывах только похвальба
antigrefa
16.06.2016 18:13
Если в Белгородском ОСБ не принято фальсифицииовать продажи, за что же тогда вам выносят дисциплирарку и депремируют? Медвежью услугу своим руководителям делаете такими глупыми отзывами.








Пилот в каске
16.06.2016 18:26
Я считаю некорректным указывать ФИО сотрудников, даже если они нарушают закон. Форум публичный, а это персональные данные. Если есть желание попробовать что-то исправить - пишите служебное письмо в ЦА. Или в ЦБ. Я так понимаю личные вещи уже были собраны в картонную коробку перед тем как "звонить в колокола" на banki.ru smile:D
Смело, но глупо.
Это система - и она не заметит вашего отсутствия.

А модераторов прошу удалить ФИО из отзыва.
ревизоро
16.06.2016 21:07
Я верю написанному в отзыве, так как сама являюсь руководителем офиса правда другого ГОСБа и всегда даются устные поручения и по вацап или вайберу нарушающие стандарты работы. Например:
- не зависимо отметил клиент в КДВ или нет персональное предложение, озвучивать это предложение и если получен отказ звать руководителя для того чтоб руководитель "дожимал клиента", а если руководитель занят или на перерыве указывать № телефона для дальнейшего обзвона руководителем;
- обязательно предлагать опс и указывать год рождения на КДВ и если отказ то опять указывать № телефона;
- обязательно предлагать один из коробочных продуктов и т.д.
Хранить КДВ за 2 недели для проверок при полевых визитах. Постоянно доводятся цели по продаже ОПС, коробок на одного продающего сотрудника и если цели не выполняются производятся заслушивание по линк и предоставление объяснительных. И не кого из руководителей уровня +1 и +2 и т.д. не интересует что на 1 МП приходиться 15 клиентов при норме 30, а такое навязывание продуктов клиентам только портит имидж Банка и клиенты уже криком кричат "не хотим мы ни какие кдв заполнять" оформите мне операцию за которой мы пришли и больше ни чего не надо. И обзвоны тоже делали по различным базам пока кто-то из МП не позвонил в УВК и те не провели проверки по фактам выгрузок из АС. Отзыв вполне соответствует реальности.
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