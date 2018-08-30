Добрый день.

Я проработала в ОТП Банке 2 года, до этого все устраивало, коллектив отличный, сектор обучение молодцы, руководитель партнерских продаж справлялась со своей работой, с руководителем ладили, и понимали друг друга хорошо, но полгода назад поменялось руководство, а именно руководитель партнерских агентских продаж, и сам ККО руководитель. Сама атмосфера и отношение к тебе, как к сотруднику, очень плохое. У тебя ни в коем случае не должно быть своего мнения, а если и есть, то держи его при себе. Т.к. «если что-то не нравится - никто не держит». Карьерного роста - никакого. Каждый раз придумывают, за чтобы уволить и периодически этим запугивают.



Отношение к клиентам: Клиент это дойная корова, с которой надо собрать как можно больше (страховок, доп. услуг, процентов, и карт) и ни в коем случае не говорить, что это можно и не оформлять, видите ли, у нас план.

Про график работы: Официально по табелю график работы 5*2 во всех офисах. Поэтому если ты даже работаешь 2*2, то платят тебе как за 5*2, таким образом, Банк экономит на тебе приличную сумму. Хочешь в отпуск - коллеги работают за тебя 5*2 (без дополнительной оплаты!!!), не дай Бог больничный - та же самая история, или сотрудники выходят на работу в свой законный выходной, опять-таки без дополнительной оплаты. Работаешь строго с 9 до 20 вечера, как торговая точка, хотя в договоре прописано 40 часов в неделю!! Каждый день ты "воюешь" с конкурентами за кредиты, тратишь свои нервы и здоровье. Переработки никто не оплачивает, работаешь себе в минус! Когда у тебя законные 45 мин. на обед и приезжает руководитель, то ты всегда виновата, ты по ее словам гуляешь! И еще меня интересует такой вопрос, почему мы на торговых точках работаем в праздники, а именно со 2 по 10 января, и в другие праздники, тогда как офис отдыхает, и еще в расчетники будет стоять, что мы работали не с начала месяца а с 12, это как так, работаем бесплатно? Считаю, это не их право так делать, по закону все должны отдыхать или банк должен платить вдвойне, наш Отп банк не платит, объясните мне почему? Или нужно довести эту информацию до структур по охране труда???



Так вот, если все это посчитать, то выходит ты работал за "спасибо", даже еще в минус ушел!!! Мало того что ты подчиняешься своему руководству, ты еще и "выслушиваешь" от директоров и администраторов магазина недовольства!!