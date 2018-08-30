Очень давно хотела написать свое мнение о работе в банке. Начала я свою карьеру в августе 2015 года. Я в тот момент находилась в декретном отпуске, работу рассматривала как дополнительный источник дохода. Очень понравилась организация обучения, работа с наставниками. Через три месяца работы оператором успешно прошла конкурс на позицию ЗРГ. В данной должности проработала 3 месяца. Из-за маленького ребенка мне была предложена вакансия в новом отделе удаленной поддержки, где и оклад выше и работа не требует тишины. Так что позволю себе не согласиться, что в банке Тинькофф нельзя построить карьеру. На своем примере могу сказать "нет ничего невозможного" в Банке постоянно проводятся конкурсы на перевод в тот или иной отдел. Очень довольна, что пришла в Тинькофф Банк. Отдельное спасибо хочу сказать К. Владимиру. Это мой руководитель, мой учитель и наставник в новом направлении.