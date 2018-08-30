Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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Друзья, примите к сведению!
Кадры не говорят ни слова и не намекают о том, что на позиция предполагает "конкурсный отбор". По моей оценке - это явная халатность.
Причина:
Отправляя досье в службу безопасности не говорят, что есть еще кандидаты. Для этого банка служба безопасности не предфинальный этап, а один из первых, будьте внимательны!
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1
fedomax • несостоявшийся сотрудник
20.06.2016 10:53
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Администратор:
Пока без оценки.
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