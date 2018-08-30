 Друзья, примите к сведению!

Кадры не говорят ни слова и не намекают о том, что на позиция предполагает "конкурсный отбор". По моей оценке - это явная халатность.

Причина:
Отправляя досье в службу безопасности не говорят, что есть еще кандидаты. Для этого банка служба безопасности не предфинальный этап, а один из первых, будьте внимательны!