Добрый день. Являюсь сотрудником банка. Табельный номер 133680 Курбаков Вячеслав Аркадьевич. Итак история: с 24.12.2105 я был на больничном, далее в новогодние праздники я решил взять выходные, что позволяет сделать закон, а потом ушёл в отпуск. В феврале я обнаружил, что мне не выплатили оклад с 1.01.2016 по 10.01.2016, а оплатили только больничный с 24.12.2015 по 31.12.2015 хотя у меня должностной оклад, и в этом случае обязаны заплатить деньги не зависимо работал я или нет в праздники, в отделе кадров сказали, что деньги не платят за праздники, чем нарушили мои права работника. Вопрос почему мне не заплатили, если по ТК РФ Вы обязаны сделать выплаты? Получается меня на тот момент просто обманули, как человека не знающего закон, причём обманул БАНК своего СОТРУДНИКА!



Сейчас я случайно наткнулся на статью в ТК РФ,которая обязывает выплачивать деньги сотрудникам находящимся на должностном окладе, даже если они не работали в праздничные дни.



Просьба выплатить мне МОИ деньги за период 1.01.2016 по 10.01.2016. В случае если Вы не заплатите, буду вынужден обращаться в трудовую инспекцию, что очень не хочется делать. Надеюсь здесь помогут мне решить данный вопрос и не обманут, как в отделе кадров, спасибо.