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|По ходу обманули
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день. Являюсь сотрудником банка. Табельный номер 133680 Курбаков Вячеслав Аркадьевич. Итак история: с 24.12.2105 я был на больничном, далее в новогодние праздники я решил взять выходные, что позволяет сделать закон, а потом ушёл в отпуск. В феврале я обнаружил, что мне не выплатили оклад с 1.01.2016 по 10.01.2016, а оплатили только больничный с 24.12.2015 по 31.12.2015 хотя у меня должностной оклад, и в этом случае обязаны заплатить деньги не зависимо работал я или нет в праздники, в отделе кадров сказали, что деньги не платят за праздники, чем нарушили мои права работника. Вопрос почему мне не заплатили, если по ТК РФ Вы обязаны сделать выплаты? Получается меня на тот момент просто обманули, как человека не знающего закон, причём обманул БАНК своего СОТРУДНИКА!
Сейчас я случайно наткнулся на статью в ТК РФ,которая обязывает выплачивать деньги сотрудникам находящимся на должностном окладе, даже если они не работали в праздничные дни.
Просьба выплатить мне МОИ деньги за период 1.01.2016 по 10.01.2016. В случае если Вы не заплатите, буду вынужден обращаться в трудовую инспекцию, что очень не хочется делать. Надеюсь здесь помогут мне решить данный вопрос и не обманут, как в отделе кадров, спасибо.
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Вячеслав Курбаков • сотрудник
20.06.2016 13:21
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Ответ банка:
Добрый день!
Пояснения были предоставлены Вам в личном сообщении.
С уважением,
Соколова Дарья
АО «Банк Русский Стандарт»
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с 1 по 10 были выходные и никто не работал, значит никто не заплатит, потом ты пошел в отпуск, где платят по среднему зарплате за предыдущий год. В ИТОГЕ получилось МЕНЬШЕ, чем обычно так как дней мало. Все остальные в банке получили как ОБЫЧНО, если не пропускали работу.
ВСЕ знают, что в январе самый дорогой день работы. И НИКТО и НИКОГДА НЕ ХОДИТ В ЯНВАРЕ В ОТПУСК!!
Если конечно это не твой первый год работы и ты не в курсе.
смешно, что по таким мелочам пишешь. Слушай, что тебе говорят в отделе кадров. Вообще поинтересуйся как тебе зарплату начисляют, а потом уже панику на сайтах разводи.
И логичный вопрос со стороны банка - "за что? какие деньги?"
Изменено:
Имейте сострадание.
Дикость какая, ни в какие ворота не лезет!!! Думаю одной трудовой будет мало прокуратура - Ваше ВСЁ!!!
Изменено:
Вот только у отдела кадров и бухгалтерии все по закону, и конечно обращение в прокуратуру, кроме как твоего увольнения ничего не даст. А так конечно, обратиться в прокуратуру можешь, хоть в администрацию президента письма пиши.
Юрист твой хорош! я тебе также могу сказать.
А потом ты пойдешь в другой банк, а там уже рассказали как ты закладываешь своих и тебя не возьмут на работу. Вся карьера насмарку и твой техникум тоже. А всего лишь написал в интернете на сайте....
Это лишь мое мнение.