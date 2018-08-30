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По ходу обманули отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день. Являюсь сотрудником банка. Табельный номер 133680 Курбаков Вячеслав Аркадьевич. Итак история: с 24.12.2105 я был на больничном, далее в новогодние праздники я решил взять выходные, что позволяет сделать закон, а потом ушёл в отпуск. В феврале я обнаружил, что мне не выплатили оклад с 1.01.2016 по 10.01.2016, а оплатили только больничный с 24.12.2015 по 31.12.2015 хотя у меня должностной оклад, и в этом случае обязаны заплатить деньги не зависимо работал я или нет в праздники, в отделе кадров сказали, что деньги не платят за праздники, чем нарушили мои права работника. Вопрос почему мне не заплатили, если по ТК РФ Вы обязаны сделать выплаты? Получается меня на тот момент просто обманули, как человека не знающего закон, причём обманул БАНК своего СОТРУДНИКА!

Сейчас я случайно наткнулся на статью в ТК РФ,которая обязывает выплачивать деньги сотрудникам находящимся на должностном окладе, даже если они не работали в праздничные дни.

Просьба выплатить мне МОИ деньги за период 1.01.2016 по 10.01.2016. В случае если Вы не заплатите, буду вынужден обращаться в трудовую инспекцию, что очень не хочется делать. Надеюсь здесь помогут мне решить данный вопрос и не обманут, как в отделе кадров, спасибо.
Вячеслав Курбаков • сотрудник
20.06.2016 13:21
Ответ банка:
Добрый день!

Пояснения были предоставлены Вам в личном сообщении.

С уважением,
Соколова Дарья
АО «Банк Русский Стандарт»
14 комментариев
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49899319
20.06.2016 14:46
А в банке с 1 по 10 были рабочие дни? Если нет, то получилось так:
с 1 по 10 были выходные и никто не работал, значит никто не заплатит, потом ты пошел в отпуск, где платят по среднему зарплате за предыдущий год. В ИТОГЕ получилось МЕНЬШЕ, чем обычно так как дней мало. Все остальные в банке получили как ОБЫЧНО, если не пропускали работу.
ВСЕ знают, что в январе самый дорогой день работы. И НИКТО и НИКОГДА НЕ ХОДИТ В ЯНВАРЕ В ОТПУСК!!
Если конечно это не твой первый год работы и ты не в курсе.
smile:D смешно, что по таким мелочам пишешь. Слушай, что тебе говорят в отделе кадров. Вообще поинтересуйся как тебе зарплату начисляют, а потом уже панику на сайтах разводи.
Grinder
20.06.2016 14:51
Человек по факту отсутствовал на рабочем месте почти месяц, но
Цитата
Просьба выплатить мне МОИ деньги
smile:o
И логичный вопрос со стороны банка - "за что? какие деньги?"

Изменено: Grinder - 20.06.2016 14:52
49899319
20.06.2016 14:52
Не, не так. Обратись в трудовую инспекцию, а потом напиши на сайте, как там ржали smile:D smile:D smile:D smile:D
Grinder
20.06.2016 14:56
49899319, ну, очень толсто! smile;)
Имейте сострадание.
Nazar1VAR
20.06.2016 15:16
Ладно бы клиенту лапши на уши навешали, а тут

Цитата
...обманул БАНК своего СОТРУДНИКА....


Дикость какая, ни в какие ворота не лезет!!! Думаю одной трудовой будет мало прокуратура - Ваше ВСЁ!!!
49899319
20.06.2016 15:32
Прошу прощения. Работаю на стройке. smile;)
Вячеслав Курбаков
Автор отзыва
20.06.2016 15:38
Для тех людей кто не знает ТК РФ,а также для сотрудников банка,которые здесь пишут комментарии- я обратился в трудовую инспекцию по г. Москве с этим вопросом и действительно там надо мной посмеялись,только потому,что я не знаю своих прав. Также сказали,что если банк вам не выплатит деньги,то надо будет составить заявление. А знакомый юрист сказал,что также можно обратиться в прокуратуру.

Изменено: Вячеслав Курбаков - 20.06.2016 16:06
49899319
20.06.2016 16:23
Нет нет, права, судя по предыдущему отзыву, знаешь. Не знаешь только как зарплата начисляется. А так, конечно, прав у тебя много...
Вот только у отдела кадров и бухгалтерии все по закону, и конечно обращение в прокуратуру, кроме как твоего увольнения ничего не даст. А так конечно, обратиться в прокуратуру можешь, хоть в администрацию президента письма пиши.
Юрист твой хорош! я тебе также могу сказать.
49899319
20.06.2016 17:45
И еще. Сотрудник банка обязательно прочитает всю твою писанину и непременно сделает оргвыводы и возьмет тебя на карандаш. Ты не благонадежен. Будешь уволен за первый свой или чужой промах.
А потом ты пойдешь в другой банк, а там уже рассказали как ты закладываешь своих и тебя не возьмут на работу. Вся карьера насмарку и твой техникум тоже. А всего лишь написал в интернете на сайте....
Это лишь мое мнение.
grivennik
20.06.2016 19:25
Вячеслав, загляните в производственный календарь, в январе рабочих всего 15 дней, вы я так понимаю в эти дни отсутствовали, за что вам начислять зарплату? Вы свои дорогие рабочие дни в январе поменяли на дешевые дни отпуска, что отражено в табеле учета рабочего времени. Работникам на сменном графике, у которых рабочими днями выпадают новогодние каникулы, конечно, начисляют зарплату, да еще в двойном размере за работу в праздничные дни. Если у вас пятидневка то ваши претензии необоснованны. Если у вас сменный график, то каким образом вы "решили взять выходные, что позволяет закон?" Это прогул.
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