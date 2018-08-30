Tоже решил написать отзыв. Мой отзыв не для ОПФЛ Тинькофф банка, т.к руководители, про которых здесь пишут правду только ржут в ответ и утверждают, что у них сильная «крыша». И не для вышестоящего руководства, которое забило на простых сотрудников и поощряет рс и рг творить безобразия. Мой отзыв для тех, кто задумывается о работе в банке и о своем карьерном росте.



Первоначальное обучение. Интересная подача материала, дружелюбные тренера. Здесь моя оценка 5.



Зарплата. Зарплата не большая, но для человека без опыта работы, для студента подходит. Можно заработать в общем 30-35, задержек по зп не бывает. Оценка 5.



Соцпакет. Оплата больничных, фитнесс, мед. Страховка. Оценка 5.



Отношение к новичкам. Место, где проходит обучение, называется лягушаткик. Новых сотрудников все рг называют мясо, в лучшем случае «как тебя там». Никто не относится к тебе, как к полноценному человеку. Мой рг не мог запомнить мое имя месяца три. Отношение к дистанциооным сотрудникам еще хуже. Самое приличное что слышал у рг о них — деревенщины, отброски общества, ненужная ноша. Тут моя оценка твердая 2.



Группа. Я был в группе А.Н. Группа у нас нормальная, функционирующая отдельно от нашего рг. Она не мешала нам работать, в ответ мы должны были не трогать ее. Ребята отличные, почет и уважуха. Оценка 5



РГ. Моим рг была А.Н.. Что можно сказать хорошего? Сказать нечего. Как сказал ранее, она была отдельно от группы. Помощи сотрудникам нет, поддержки нет. Только грубость в ответ. Мания величия зашкаливает. Сотрудникам запрещено подходить к ней по любому рабочему вопросу. Из чего делаю вывод, что она сама не знает ответы на рабочие вопросы. Бывало, что нужно было перенести срочно смену, обмена найти не мог, подошел, объяснил ситуацию. Помогать не захотела, ищи обмен. Все в группе знают, что от рг помощи не дождешься, одни понты у нее. Что делал мой рг спросите вы? Разговоры с И. (это рг, сидят рядом), кто что ел, пил, куда ходила, и о шмотках. Остальное время сидят в своих мобильных, переписываются с друзьями. Моя оценка 2.



РГ отдела. С уходом Я.С. в секторе твоиться бардак. Раньше и работа была и рг были заняты делом. Сейчас все не так. Работы нет, текучка постоянная. Стало распростанено подхалимство. РГ угождают рс, та выше, а сотрудники угождают всем. Об этом был мой третий пункт, отношение как к скоту. РГ ничего не делают, есть только прослушка и дежурства, о них чуть позже. Все ходят с такими лицами, одни королевы кругом, подойти ни к кому нельзя. Есть и с расшатанной психикой, например, Д.А.. Задаешь ей вопрос по процедуре, начинает кричать, орать, лишь бы не отвечать. Все друг друга подсиживают, кто какое место занял, от этого зависит их зарплата. Подставы и выливание помоем друг на друга обычное дело. Мой друг рассказал, как выбирали рг. Оказывается, кто на глаза попался или подхалимствовал, того и взяли. Ничего общего к профессионализму их работа не имеет. Теперь понятно откуда такие рг. Но А. они устраивают, раз им платят по 80-100 к за безделье и отвратительное отношение к сотрудникам. Стыдно банку держать таких рг, сарафанное радио никто не отменял. Оценка 2.



Прослушка. Каждый рг слушает звонки сотрудников, как нам говорят, чтобы контролировать качество. Все враки. На самом деле, так убирают сотрудников, которых не взлюбили или если они получают нормальные деньги. Повод может быть любой, не поздоровался, получи ноль. Тут Д.А. на первом месте, нули ставит не слушая звонки, самая объективная Г., всегда ставит за дело. Ребята говорят, можно к Д.А. подойти и сделать ей комплимент, она тает и поднимает оценку. Извините, я работать пришел или комплименты говорить? Н. запрещает сотрудника писать на оспаривания, не хочет тратить свое время. Разговоры про шмотки важнее. Также не разбирает с нами звонки и ошибки. Оценка 3.



Дежурства. Каждый день дежурит рг. Каждый день один и тот же цирк. Cлушаешь, какое тяжелое дежурство, как они устали, просьба не подходить во время дежурства (мы и в обычные дни не подходим). Для чего нужны дежурства? Чтобы помогать сотрудникам в решении вопросов по работе. На самом деле нет. Звонят только новички, которые не знают, что рг их пошлет. Остальные не звонят. Потому что в ответ крики, оскорбления, хамство, что угодно, только не ответ. А рг заметьте за это получают деньги. Как ребята говорят, у них крыша в лице М.И., поэтому и не делают на работе ничего.Что делает рг в дежурство? Они пересаживают сотрудников на другие функционалы. Говорят, что на одном функционале сидит и так достаточно. Для чего нужно на самом деле? Чтобы насолить непонравившемуся сотруднику или насолить другому рг. Например, на функционале заканчиваются заявки. Дежурный своих сразу переводит на лучший функционал, а кого не взлюбил или ухудшить показатели другой группы берет людей оттуда. Оценка 3.



Фрод. Фрод запрещен на словах. На самом деле рг требуют от сотрудников фродить, чтобы они получили зарплату. Говорят, если тебе не нужны деньги, то им нужны, поэтому будешь делать как нам нужно. По фроду лидер Д.А., как говорят ее сотрудники. То, что давно запрещено, в ее группе делают, ее М.И. крышуют, ей можно. Она сама придумывает для сотрудников способы обхитрить всех. Так говорят ее сотрудники. Другие рг не отстают от нее. Если сотрудник попадается на фроде, его сливают, говорят, думать надо своей головой. Оценка 2.



Вышестоящее руководство. Его мы не видим. Они нами не интересуются. На то, что с нами творят рг им наплевать. Они их крышуют. Кого мы видим, только рс М.И.. Не рс, а чума. Бегает по рядам, выпрашивает еду. На кухне уже как анекдот, М.И. идет, прячь еду. Друг купил в аппарате чипсы, она увидела, подбежала угости. Предложил ей купить самой. В ответ ты в своем уме, ты знаешь кто я. Вот поймаю тебя за мобильным, штрафовать не буду. Как я понимаю, наказания за пользование мобильным телефоном можно избежать за упаковку чипсов? Н. постоянно жалуется, что М.И. у нее еду стреляет. Короче, накормите ее! Оценка 2.



Итог. Ребят, если хотите работать в банке, то проситесь в другие отделы, где нормальные рг и есть работа. От кц слышал много положительных отзывов, в бэке, в коллекшене, в ипотеку в конце концов. Если вакансий не будет и вас запихнут в опфл, то проситесь в группу Г., она еще понтами не испорчена.



A.