Добрый день! Я была сотрудницей данного банка до ноября 2015 года. При увольнении получила все справки, но так как банк выплачивает премии на 2 месяца позже, у меня на руках оказались документы с некорректными суммами. Месяц назад я своему бывшему руководителю заказала ещё раз все справки за 2014-2016 годы, т.к. на новом месте работы я собираюсь в отпуск с 21 июня этого года. Толку никакого - дозвониться никому (даже на добавочный) невозможно. Сегодня я уже безрезультатно потратила 2 часа, чтобы хотя бы узнать КУДА ЕХАТЬ за справками!!! В связи с переносом отзыва времени прошло уже 4 часа... а результат тот же!!!!!