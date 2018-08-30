Я не понимаю, сколько уже можно меня мучать, руководство Почта банка?(((( Я на данный момент безработная, а вы будто издеваетесь надо мной, отправила свое резюме, вернее откликнулась на вакансию уже давно. Потом в апреля меня позвали на собеседование, так как была вакансия в офис, я не прошла, сказали, что я в резерве буду, потом позвонили в июне, стажировалась опять, опять 25, теперь еще одна девушка оказывается стажируется, у меня так терпение лопнет. Уважаемые HR менеджеры, серьезно, человек, ищущий работу, очень надеется, что возьмут, работу тяжело найти.