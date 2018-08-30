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|Как можно так долго мурыжить человека
|не голосовал
|Я не понимаю, сколько уже можно меня мучать, руководство Почта банка?(((( Я на данный момент безработная, а вы будто издеваетесь надо мной, отправила свое резюме, вернее откликнулась на вакансию уже давно. Потом в апреля меня позвали на собеседование, так как была вакансия в офис, я не прошла, сказали, что я в резерве буду, потом позвонили в июне, стажировалась опять, опять 25, теперь еще одна девушка оказывается стажируется, у меня так терпение лопнет. Уважаемые HR менеджеры, серьезно, человек, ищущий работу, очень надеется, что возьмут, работу тяжело найти.
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Rabota ne wolk • несостоявшийся сотрудник
20.06.2016 19:34
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Администратор:
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|Rabota ne wolk
Автор отзыва
20.06.2016 19:36
|МихаилFrol
21.06.2016 09:25
|Почта, она такая...
|Ly369
22.06.2016 10:32
|Человеков, ищущих работу, надеющихся, очень много. Вы не одна, подвиньтесь и встаньте в очередь. Может статься, предпочтут не Вас. Другой стажёр окажется, например, просто симпатичнее, моложе, или наоборот старше, опытнее, сообразительнее, быстрее и т. д.
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