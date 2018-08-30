Вот сижу я, читаю все комментарии по поводу банка «Возрождение». Возникает вопрос. Вы вообще где-нибудь еще работали?? Конечно, вам никто не предоставит сразу знатненькую должность на блюдце с голубой каёмочкой. Работать нужно, работать! А коллектив и сам банк хороший. Не знаю, как в других городах, но в Краснодаре всегда слышны только положительные отзывы. И мне никогда не было стыдно говорить, что я работала в нем.