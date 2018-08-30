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|Вот сижу я, читаю все комментарии по поводу банка «Возрождение». Возникает вопрос. Вы вообще где-нибудь еще работали?? Конечно, вам никто не предоставит сразу знатненькую должность на блюдце с голубой каёмочкой. Работать нужно, работать! А коллектив и сам банк хороший. Не знаю, как в других городах, но в Краснодаре всегда слышны только положительные отзывы. И мне никогда не было стыдно говорить, что я работала в нем.
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zhizhele • бывший сотрудник
21.06.2016 09:32
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Администратор:
Нарушение правил регистраций на портале.
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|Вурдалак
05.07.2016 21:17
|4-й отзыв о банке "Возрождение", написанный пользователями, которых администрация портала уличила в клонировании : две штуки 09.06.2016 и две штуки 21.06.2016 .
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