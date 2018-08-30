Здравствуйте, уважаемые товарищи! Думаю, что мой рассказ пригодится соискателям, которые не знают, чего ожидать от такого зверя как Сбербанк.



На одном популярном сайте вакансий давно размещены предложения на должности консультанта, менеджера по обслуживанию и менеджера по продажам. Первые две с минимальными требованиями, доступные соискателям, не имеющим опыта, да и высшее образование не является обязательным фактором - можно и с неоконченным.



У меня как раз 3 курса высшего, да опыта работы в банке нет - только в оптовых и розничных продажах совершенно других продуктов, базовые знания техники продаж, работы с возражениями и пр. Думаю, а почему бы и не попробовать?! Такой шанс отличный, это же Сбербанк - махина нашей страны, надежность, презентабельность, ну и понты, да. Отправила отклик с резюме на обе вакансии, еще и зашла на сайт "Сбербанк Талантов" - там заполнила анкету на должность консультанта, расписала все характеристики и преимущества.



После отправки отклика на сайте, мне перезвонили всего через пару-тройку часов, пригласили на собеседование. Ну ура, думаю я, воодушевилась, обрадовалась так, что отказалась от предложения работы супервайзером в другой компании - там от меня ответа ждали. Да и вообще перестала рассматривать другие вакансии, все силы решила направить на сбер.



На первом собеседовании кроме меня еще присутствовало 3 человека соискателей и 1 менеджер по персоналу. Вся информация о работе, условиях, структуре, была преподнесена доступно и понятно, вопросов практически не возникало, а если и были - мы получали на них ответы без проблем. Каждому нужно было рассказать о себе: где работал, почему ушел, в общем, это стандартно. Далее был тест на компьютере, насколько помню, вопросов там 146. Ничего сложного, на внимательность, эрудицию... Главное - уложиться в обозначенное время, т.е. сидеть и раздумывать возможности нет, нужна быстрота реакции. Минимальный, допустимый для положительного результата, балл был 4. Я закончила прохождение самая первая, результат 5,5 баллов. Все отлично, обрадовалась еще больше, дали анкету, пошла домой.



В анкете пункты, в которых нужно указать номера ИНН, страхового свидетельства, данные близких родственников, компании, в которых ранее вы трудились - в причинах увольнения нельзя писать "по собственному желанию". У меня было такое, что я действительно по такой причине уходила, но, пришлось уже сидя в офисе перед менеджером, подписывать еще какую-то причину, например, классический и надоевший всем "уровень зарплаты". Еще пришлось делать фотографию 3 на 4, благо, фотостудия находится через дорогу от сбербанка - заодно там и копии документов сделала. Все это деяние отдается на проверку.



Кредитная история у меня отличная - был один кредит, и тот уже давно и успешно закрыт, и вклады были хорошие - придраться не к чему. Никаких судимых родственников и каких-либо других факторов, которые могли бы насторожить.



Следующий этап собеседования - деловая игра. Нужно было прийти одетым по дресс-коду (я в сбербанк по-другому и не хожу, на собеседования, по крайней мере). На этот раз соискателей было значительно больше - человек 10-12. Из них было три взрослых дамы: одна массовик-затейник, другая в основном твердила, что одна ребенка воспитывает, и, чтобы прокормить, бросает то одно дело, то другое, а третья - кадр, изъясняющийся такими словами, как: "получилоСЯ, как бы (очень часто), здесЯ". И одета третья была в какое-то цветастое платье - может быть, её для антуража пригласили? Или это серьезно?! Сбербанк, не падай в моих глазах.



Опять каждой нужно было о себе рассказать, потом смотрели три видеосюжета о различных ситуациях с клиентами и коллективом. Нам изначально были выданы листы, в которых нужно было выделить - записать 3 человек, чьи самопрезентации больше всего понравились, свое мнение о том, как нужно поступить героине роликов в каждой из представленных ситуаций, и почему. Далее эти мнения зачитываем и обсуждаем между собой - нужно было прийти к общему решению - как же все-таки верно будет. Конечно, в этом обсуждении были лидеры, хоть они и могли говорить ахинею, типа: "пока ждем клиента, можно полы помыть да прибрать". Перебить их сложно, да и невоспитанно как-то, лично мне удалось вставить лишь одну фразу, чтобы поправить очередное глупое высказывание другой дамы. Но они - лидеры, да. Вот знаете, я как-то не привыкла спорить с выскочками, еще и не имеющими супер-умного мнения, им лишь бы что, но сказать. Был бы клиент такой, я бы выслушала, а затем бы объяснила да показала, как нужно сделать - допустим, если ситуация была бы у терминала. Но здесь гиперуверенные в себе суперспециалисты же. Остается улыбнуться. Я дурой казаться не хочу, а над некоторыми их высказываниями многие подхихикивали, благо, пальцем никто не покрутил - удержались. Я, говорит, в продажах никогда не работала и даже не знаю, что это такое, но клиент же всегда прав. Следом она же-ой, а вообще надо все же не ждать клиента, это же репутация банка, мы же не какая-то контора неизвестная. Мнение меняет моментально. В общем, такой зоопарк. Длилось все это в совокупности полтора часа.



Да, я себя не проявила в этом испытании, уходила уже не с уверенностью, что возьмут, а с мыслью, что буду-ка я другие вакансии шерстить. Решения банка нужно было ждать неделю. Получается, с момента первого собеседования до последнего, прошло 5 дней, плюс ожидание 6 дней - все время, убитое на сбербанк - 11 дней.



Меня уже пригласили в другую компанию - я все же отправляла резюме в тот же день, после деловой игры. Попросила рекрутера подождать моего решения 5 дней - надежда на сбербанк еще теплилась, я не опускаю руки до последнего. Но, мне позвонили - по результатам комплексной проверки и деловой игры, в трудоустройстве отказано. Такой вот я несостоявшийся сотрудник, амбициозный и стремящийся. Ну да ладно, зато не надо будет весь день на ногах стоять да бегать, выделяя перерывы на 15 минут (в совокупности - час), чтобы присесть, как-нибудь обойдусь без переработок да всего прочего. Честно, пошла бы и работала бы, просто потому что это Сбербанк, потому что хочу расти и развиваться - по карьерной бы лестнице топ-топ)).



Интересно, кого приняли. Я бы посмеялась, если бы это была бы тетя "здеся", ну по-доброму, конечно. Претензий не имею, обид не держу, сама пошла, сама не прошла. Всем удачи и конфеток!