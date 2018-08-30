Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Добрый день. Пишу кратко. Работала консультантом в Краснопресненском ОСБ, скажите, пожалуйста, почему нигде и никто, не может мне дать номер телефона бухгалтерии. Я уволилась по собственному желанию (по семейным обстоятельствам), мне при увольнении отдали только мою трудовую книжку, а расчетные листы - нет, хоть я и проработала мало, но я имею право знать, как и сколько мне начислено. Сегодня 21.06.2016, моим уже бывшим коллегам перевели зп еще 20-го числа, мне же ничего не пришло. Как я могу связаться с отделом бухгалтерии или мне нужно ехать на Расплетина.
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psycat77 • бывший сотрудник
21.06.2016 17:36
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Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу вас ответить мне на личное сообщение, которое я вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.