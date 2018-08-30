Зарегистрировался опровергнуть всю черноту про банк… Проработал в Москве на Электрозаводской пять лет и три месяца в должности сначала Ведущего специалиста, потом заместителя Управляющего. Я занимался кредитованием юридических лиц, финансовыми рисками и оценкой предприятий. Очень часто у меня были кросс-продажи, заключал договоры на кредитования физических лиц. Руководство высоко ценит сотрудников, стимулирует на обучение (высокая мотивация в виде премий за пройденные курсы). Развиты обучение персонала и корпоративные мероприятия. Был конкретный клиент большой конфетный завод в Московской области (нельзя называть). Служба безопасности работает на достойном банковском уровне, следит за всеми операциями в банке, начиная от приема на работу, до проверки сделок и контрагентов. Переезд в Санкт-Петербург заставил меня покинуть офис. Большое спасибо моему руководителю Владимиру Сергеевичу П. за наставничество, профессионализм и творческий подход к работе. Рекомендую этот банк для трудоустройства. Сам теперь в питерском филиале.