Я бывший сотрудник Сбербанка, мне посчастливилось по работать в этой "чудесной" организации! В сентябре 2015 года со мной на рабочем месте произошёл чрезвычайный случай. Я работала консультантом, суть работы - помогать людям, которые приходят в отделение Сбербанка. В одно прекрасное утро я находилась на своем рабочем месте, на удивление клиентов было не так много, что для нашего отделения на тот момент было очень странно, так как на весь район Текстильщики это было единственное отделение. Очень сложно представить, что творилось в момент выдачи пенсии и оплаты ком.услуг, представьте, когда в спичечный коробок пытаются запихнуть как можно больше всего, думая при этом что он резиновый. Повторюсь еще раз, что в то утро было тихо и спокойно, но только не для сотрудников Сбербанка. Одна очень удивительная особа видимо встала утром не с той ноги и пришла к нам оплатить интернет, но по причине того, что в банке постоянно шли какие- то сбои, мы не смогли оплатить клиентке ее услугу. Женщина, оскорбляя нашего сотрудника благополучно уходит, но буквально через 10 минут возвращается и берет талон на очередь, чтобы оплатить в окно, так как в зоне самообслуживания у нас этого сделать не получилось. В окне наш сотрудник тоже не может оплатить услугу по тем же причинам. В тот момент я находилась рядом с нашей милой дамой, помогала другому посетителю разобраться с терминалом, как вдруг я получаю УДАР ПО ГОЛОВЕ и, не поверите, эта прелестная женщина, на вид божий одуванчик, меня КУСАЕТ, и даже через рубашку у меня остаются отпечатки ее зубов и кровоподтеки. Я не видела, чем она меня ударила по голове, но удар был сильным, его услышали все сотрудники данного отделения. Один молодой человек культурно помог даме выйти из отделения Сбербанка. У меня было шоковое состояние, мне хотелось либо плакать, либо смеяться. Мне повезло, что мой коллектив - отличные и замечательные люди, быстро собирают меня и отправляют в травмпункт. В больнице после осмотра ничего серьезного не обнаружилось, но прививку от столбняка сделали. Намного сильнее физических увечий меня беспокоил моральный стресс, полученный от данной ситуации, за что мне должна быть выплачена денежная компенсация. Я писала много бумаг, переписывала заявления, но компенсации я так и не дождалась. С ноября месяца я не работаю в Сбербанке и при расчете тоже не получила ни копейки.



После полугода я уже не ждала ничего, но сам банк вспомнил об инциденте и сказали, что бухгалтерия просто забыла мне начислить компенсацию, и я по новой писала и переписывала все эти заявления, но все равно ничего не изменилось и денег по-прежнему нет! Спрашивается, зачем это все нужно было, не собирались вы выплачивать, тогда и не стоит показывать, что вы такие хорошие и вспомнили про этот случай. Пусть все останется на вашей совести!!



Это просто описание моего ЧП на работе и того, как Сбербанк заботиться о своих сотрудниках!! Там происходит полный кошмар!!! Так что СБЕРБАНК ВСЕГДА РЯДОМ!!!