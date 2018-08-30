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|Заказ справки 2-НДФЛ
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|Добрый день. Ранее работал в Андеррайтинге г. Воронежа. Мне необходимо заказать справку 2-НДФЛ за 2015г. Найти телефон бухгалтерии не могу, сообщили, что бухгалтерия находится в г. Самаре. Ранее такие справки заказывались по внутренней электронной программе, но сейчас это невозможно, так как я не сотрудник. Как мне связаться с бухгалтерией и заказать справку по почте, так как проживаю в другом регионе? Спасибо.
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Allexex • бывший сотрудник
23.06.2016 16:06
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Ответ банка:
Allexex, добрый день!
Еще раз спасибо за отзыв. Насколько мне известно, наши сотрудники связались с Вами и в ближайшее время справка будет доставлена по указанному Вами адресу.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу вас ответить мне на личное сообщение, которое я вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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