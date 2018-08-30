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Заказ справки 2-НДФЛ не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день. Ранее работал в Андеррайтинге г. Воронежа. Мне необходимо заказать справку 2-НДФЛ за 2015г. Найти телефон бухгалтерии не могу, сообщили, что бухгалтерия находится в г. Самаре. Ранее такие справки заказывались по внутренней электронной программе, но сейчас это невозможно, так как я не сотрудник. Как мне связаться с бухгалтерией и заказать справку по почте, так как проживаю в другом регионе? Спасибо.
Allexexбывший сотрудник
23.06.2016 16:06
Ответ банка:
Allexex, добрый день!

Еще раз спасибо за отзыв. Насколько мне известно, наши сотрудники связались с Вами и в ближайшее время справка будет доставлена по указанному Вами адресу.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
6 комментариев
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olaTOR
30.06.2016 21:59
телефон бухгалтерии по зарплате 8-846-278-05-07 кажется реальный .
Сбербанк России
Представитель банка
01.07.2016 17:23
Allexex, добрый день!

Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу вас ответить мне на личное сообщение, которое я вам отправила.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
Наталья
18.04.2017 12:54
Добрый день. Я работаю в западном отделении Сбербанка, сейчас нахожусь в отпуске по беременности и родам. В начале апреля подала документы на декретные выплаты, прошло более 10 дней, единовременная выплата по рождению ребенка не пришла, в бухгалтерию дозвониться нереально, линия постоянно занята. Собираюсь подать жалобу в трудовую инспекцию.

Изменено: Наталья - 18.04.2017 14:28
bib8100
05.09.2017 07:58
Здравствуйте, подскажите, как подать заявку на справку 2НДФЛ?
eldarx
10.05.2018 13:51
Добрый день. у меня такая же проблема. я бывший работник (Башк.отделение 8598), и мне нужна справка 2-НДФЛ за 2017г. как заказать справку чтобы прислали по почте? спасибо.

Изменено: eldarx - 10.05.2018 13:58
Aisha2018
15.01.2019 21:07
Здравствуйте. Уволили во время декрета, работала в Челябинском отделении 8597, для оформления пособия до 1.5 лет требуют справку о начислениях, которые были произведены. Руководитель отказывается помочь. Куда нужно обратить для решения данной проблемы?
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