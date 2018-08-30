Добрый день. Ранее работал в Андеррайтинге г. Воронежа. Мне необходимо заказать справку 2-НДФЛ за 2015г. Найти телефон бухгалтерии не могу, сообщили, что бухгалтерия находится в г. Самаре. Ранее такие справки заказывались по внутренней электронной программе, но сейчас это невозможно, так как я не сотрудник. Как мне связаться с бухгалтерией и заказать справку по почте, так как проживаю в другом регионе? Спасибо.