К своим 30 годам я проработала в трех банках. Сейчас нахожусь в декретном отпуске и хочу рассказать про свой опыт работы в банке "Возрождение", который находится на ул. Северная/Кирова. Сразу отмечу всеми любимую управляющую - да, жесткая очень. НО как без этого? Скажите мне. Просто невозможно, чтобы с прекрасным характером и тихим голоском управлялись дела. Все хотят просто ничего не делать и получать зарплату. Но так, ребят, не бывает. Ужасно работаете - вас ругают, работаете прекрасно - дают премии, никогда не оставят без внимания Формула проста, никаких излишеств. И везде бы таких управляющих, может, вышли бы давно из этого кризиса, наконец-таки! Удачи вам на работе!)