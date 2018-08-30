Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Банк "Возрождение"
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|К своим 30 годам я проработала в трех банках. Сейчас нахожусь в декретном отпуске и хочу рассказать про свой опыт работы в банке "Возрождение", который находится на ул. Северная/Кирова. Сразу отмечу всеми любимую управляющую - да, жесткая очень. НО как без этого? Скажите мне. Просто невозможно, чтобы с прекрасным характером и тихим голоском управлялись дела. Все хотят просто ничего не делать и получать зарплату. Но так, ребят, не бывает. Ужасно работаете - вас ругают, работаете прекрасно - дают премии, никогда не оставят без внимания Формула проста, никаких излишеств. И везде бы таких управляющих, может, вышли бы давно из этого кризиса, наконец-таки! Удачи вам на работе!)
|
1
zolinap • сотрудник
24.06.2016 09:30
|
Администратор:
Пока без оценки.
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.