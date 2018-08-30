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Добрый день, хотела выразить благодарность сотрудникам ЦОПП Сретенского отделения: В. Светлане, К. Екатерине, Н. Инне и всем остальным сотрудникам, что помогают нам. Девчата всегда приходят на помощь, всегда отзывчивы и доброжелательны, никогда не оказывают в помощи, работают по регламенту и соблюдают все правила. С ними очень приятно работать, и наши клиенты и партнеры тоже довольны работой, все заявки обрабатываются в срок, а то и быстрее))) Спасибо вам за вашу работу, желаю вам карьерного роста и новых достижений, вы у нас самые лучшие!!! Ваш менеджер по продаже жилищный кредитов Управление по работе с партнерами!!
ulkamurka • сотрудник
24.06.2016 13:23
Администратор:
"Девчата всегда приходят на помощь, всегда отзывчивы и доброжелательны, никогда не оказывают в помощи", - приведите конкретный пример подобной ситуации.
1 комментарий
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AlexNews
01.07.2016 16:45
Мне кажется в текст вкралась досадная ошибка, пропущена буква "Т" и смысл кардинально меняется smile:) "Девчата всегда приходят на помощь, всегда отзывчивы и доброжелательны, никогда не оказывают в помощи"
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