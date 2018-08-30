Добрый день, хотела выразить благодарность сотрудникам ЦОПП Сретенского отделения: В. Светлане, К. Екатерине, Н. Инне и всем остальным сотрудникам, что помогают нам. Девчата всегда приходят на помощь, всегда отзывчивы и доброжелательны, никогда не оказывают в помощи, работают по регламенту и соблюдают все правила. С ними очень приятно работать, и наши клиенты и партнеры тоже довольны работой, все заявки обрабатываются в срок, а то и быстрее))) Спасибо вам за вашу работу, желаю вам карьерного роста и новых достижений, вы у нас самые лучшие!!! Ваш менеджер по продаже жилищный кредитов Управление по работе с партнерами!!