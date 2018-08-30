Добрый день! Я являюсь сотрудником «ООО Сетелем банк» в Санкт-Петербурге и хочу написать отзыв о работе в данной организации. Прежде всего, хочется отметить, что, невзирая на Ваш опыт или вовсе его отсутствие, банк предоставляет бесплатное обучение, по истечению которого вы проходите тест и в случае успешного прохождения – вы приняты!



(В случае неудачи – полезные знания и навыки, которые лишними не будут в любой профессиональной деятельности). Далее предоставляется стажировка – для закрепления базы знаний, а также советы и грамотные заметки наставников - для дальнейшего успеха в работе! Коллеги – самые отзывчивые и добрые люди, которые всегда готовы помочь. Сочла ценным при трудоустройстве – оптимальные условия труда: гибкий график работы и удобное местоположение (спасибо руководству, которое идет на встречу)!



Немаловажным для каждого кандидата является ответственность и надежность организации, которой «ООО Сетелем» полностью соответствует: официальное трудоустройство, своевременная выплата заработной платы, полный социальный пакет. Привлекательные условия для людей целеустремленных – это карьерный рост, и не обязательно по горизонтальной мобильности, тренинги – не только для успехов в работе, но и для личного саморазвития. Также, хочется отметить, что организация работы достигает высокой оценки! Частые встречи с руководством, ежедневное информирование о достижениях коллег и банка в целом –

не только мотивирует, но и нацеливает на лучший результат!



Что касаемо минусов, прошу заметить:

- первые два месяца вы сидите на окладе, что логично, основываясь на оплату выданных кредитов сроком позже;

- для выполнения плана нужно действительно постараться, так как работа проходит в конкурентной среде и, грубо говоря, вам придется побороться за свои показатели;

- работа предусмотрена на территории партнеров, кому-то это может быть не по душе... перемещения с точки на точку неизбежны, в целях замены и для улучшения плановых показателей.