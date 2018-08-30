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Отличные условия хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Устроилась в Почта Банк совсем недавно, до этого работала в Связном. Как сравнить - так небо и земля! К примеру оклад в Связном был 7500, все остальное премия. Я не спорю в Новый год можно было и под 60 000 заработать, но потом 3-4 месяца сидеть с зп дай Бог, чтобы в 15 т.р. Ведь там действительно все зависит от того, идут к тебе или не идут. На новом же месте работы у мня только ОКЛАД 30 600. Это уже хоть какая-то стабильность в зарплате. С Соцпакетом пока не сталкивалась, но вот руководство мне попалось отличное! Слышала случаи, что в некоторых отделениях руководители еще "зеленые", плохо понимают в продуктах банка, не могут подсказать или наоборот, ведут себя черезчур строго. Мой руководитель в данном плане идеальный! Любая проблема решается в течение нескольких суток, если он не может сам ее решить, самостоятельно перенаправляет ответственным лицам. Никогда у нас не заканчиваются карточки, потому что как только какой-то продукт кончается, можно позвонить и мы уверены, что нам его в течение 1-2 суток привезут. В общем, я всем довольна, никаких отрицательных моментов за 3 месяца работы не наблюдалось.
Voroliya • сотрудник
27.06.2016 12:58
5 комментариев
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sanyaka
27.06.2016 14:07
Это всегда так первые три месяца чем дальше тем страшнее.
Voroliya
Автор отзыва
27.06.2016 14:19
Не думаю. Общалась с коллегами, которые работают уже очень давно, и у них так же нет нареканий smile;)
Nazar1VAR
28.06.2016 11:41
Автору: Что значит глупости - ..."Общалась с коллегами, которые работают уже очень давно"... Где они "работают уже очень давно" если "Почта Банк" работает с первого апреля 2016 года??? Судя по вашему опыту работы в этом банке - вы "стояли у истоков" так сказать))))
Ly369
29.06.2016 13:19
Они наверное из Лето-Банка перешли на почту.
yffyff
01.07.2016 15:11
Почта Банк ранее был Лето Банком поэтому состав собственно не изменился))) или вы думаете если новое название всех поувольняли и набрали почтальонов???))) smile:D smile:D smile:D
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