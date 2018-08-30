Случилось так, что 1 июня 2016 года мы расстались со Сбербанком после более чем 11 лет плодотворного сотрудничества. Всякое бывало за эти годы – и хорошее, и плохое, но одно можно сказать определённо: такая «школа жизни» не могла пройти незамеченной. «Школа» в широком смысле: от школы чисто профессиональной до школы межличностных отношений. Причём быть в этой «школе» приходилось, в зависимости от ситуации, как учеником, так и учителем.



Расставание прошло по соглашению сторон и к взаимному удовлетворению, но главным инициатором, следует заметить, был всё-таки не я. Какое-то время я предполагал, что Сбербанку нужны специалисты моего уровня, но приняв активное участие во внутреннем HR-процессе, я понял ошибочность изначального посыла.



Немного о сути и причинах расставания: централизация, реорганизация, сокращение штатов. Официальные уведомления раздали в апреле, но сама тема поднималась ещё с нового года; особой неожиданности тут не было, зато было время сориентироваться и обдумать стратегию. На внутренний HR я не возлагал особых надежд (и был прав, как показала практика); каких-то связей, позволяющих автоматом трудоустроиться в системе, также не было. Было принято решение адресно направлять своё резюме руководителям интересующих меня подразделений посредством Outlook, не забывая плотно мониторить HeadHunter, SberbankTalents и внутреннюю SAP-систему. Вакансии с разрядом ниже 10 (на тот момент – текущий разряд) мной не рассматривались, т.к. с ипотекой, двумя детьми и супругой в декрете к дауншифтингу я не готов, да и просто амбиции не позволяют «зарывать талант в землю» .



Тут для понимания следует очень кратко поведать обо мне, о том, что я собой представляю как специалист и человек. Из почти 18 лет трудового стажа, последние 11,5 были плотно связаны со Сбербанком, поэтому первые 6,5 можно опустить в данном контексте, хотя это тоже было так или иначе связано с ИТ. В Сбербанке я побывал и начальником ИТ-отдела на уровне ОСБ, и главным инженером – руководителем рабочей группы на уровне ТБ (информационная безопасность); с последней позиции я и уволился. Пересказывать резюме в части моего практического опыта и чисто профессиональных навыков смысла нет, требования к данным должностям формализованы. Из продвинутых личных качеств я бы отметил широкий профессиональный и общий жизненный кругозор, ответственность, повышенную обучаемость вкупе с тягой к постоянному саморазвитию, организационно-управленческие навыки, целеустремлённость, внимание к мелочам. Английский, правда, прихрамывает (всего лишь B1 согласно CEFR, т.е. Intermediate, если по-простому), но читать большинство текстов, кроме художественных, могу без словаря; способен сносно изъясняться на не очень сложные темы.



Все 11 лет я ждал хоть какого-то моего обучения со стороны банка, как пустыня ждёт дождя, подавал различные заявки, но всё, чего я дождался за эти годы, это двухдневных курсов по защите персональных данных. И на том спасибо, как говорится… Истории о том, как кто-то где-то в банке обучается по-серьёзному, сертифицируется по инициативе и за счёт банка, для меня так и остались весточками с другой планеты. О том, сколько я бился за доступ к «Виртуальной школе» Сбербанка, можно написать отдельный рассказ (надо сказать, что не так давно я его-таки добился). Книги из «Библиотеки Сбербанка» читаю с интересом; конференции типа «C-News Forum», «InfoSecurity Russia» или «Московский экономический форум» стараюсь не пропускать. Из последнего само-апгрейда: с 20 по 24 июня прошёл подготовку к сертификации по управлению проектами IPMA в «Проектной практике»; 27-го сдавал сертификационный тест на уровень D в СОВНЕТе; результат, правда, будет известен не ранее 30-го… Надеюсь, что сдал успешно.



Так вот, возвращаясь к процессу и результатам внутреннего перемещения… Мной было разослано порядка 30 сообщений в адрес различных руководителей и HR-служб СРБ, ЦА, ПЦП, СБТ, СБС и т.д., и т.п. Подбирал я, по большей части, такие места, где хоть что-то как-то могло быть связано с направлением моего дальнейшего развития, как я его вижу, а именно – с проектной деятельностью. Процентов 70 ожидаемо проигнорировали меня, а заодно и Германа Оскаровича с его Приказом «Об утверждении правил использования корпоративной электронной почты», в котором явно прописана обязанность отвечать на почтовые сообщения. Еще процентов 20 сказали, что, мол, «Принято в работу, если что – свистнем» или «Нет, спасибо, мест нет», что, согласитесь, всяко лучше полного игнора. С остальными (коих, как нетрудно подсчитать, оказалось 3-4 адресата), завязались диалоги и в паре случаев дошло до очных встреч. В одном случае (Офис СТО) мы не стали друг друга долго утомлять. Выяснилось, что у меня нет опыта (вероятно, бесконечно долго приобретаемого и относящегося к выдающимся компетенциям) рисования стрелочек и квадратиков по технологии BPMN, а ещё я не знаю точного определения слова «проект» из Википедии, поэтому им не подхожу. В другом же случае (Блок «Т») мы потратили изрядное количество времени друг на друга: до двух полных рабочих дней в виде 3-4 очных встреч, real-time-кейсы, плюс объёмные «домашние задания». По итогам я был признан годным руководителем проектов, но позже. Что есть «позже», узнать я уже не успел.



Справедливости ради надо отметить, что помимо результатов моих рассылок была и кое-какая, отличная от нулевой, отдача и от ближайших ко мне HR, т.к. закон их обязывает предоставлять сокращаемым список имеющихся вакансий их разряда и ниже. Список был достаточно толстым (более 100 вакансий, а то и все 200), хотя глазу остановиться было почти не на чем. Но 3 вакансии меня хоть как-то зацепили, и я решил пообщаться с руководителями. Это было весело и познавательно, скажу я вам: нечасто удаётся увидеть руководителя, нарочито принижающего своё подразделение, рассказывающего о том, как у него сложно и неинтересно работается, о бесконечных переработках, проблемах в коллективе, кривых техпроцессах, некомпетентном вышестоящем руководстве в ЦА и прочих напастях, свалившихся именно на это подразделение и ставящих под угрозу самое его дальнейшее существование. Мол, «я бы на Вашем месте сто раз подумал, прежде чем идти к нам». Конечно, зачем им «сокращенцы»… Меня, как человека простого и даже наивного, их живые рассказы убедили, и я к ним не пошёл, тем более речь о переработках поднималась в каждом подразделении, а у меня на эту тему своя философия.



Вообще, во многих подразделениях принято уходить не ранее 20:00, а кто уходит раньше – тот «бездельник» и вообще «не с нами». Одна начальница во время беседы с ней презрительно отозвалась о толпах людей на внутренних лестницах банка в районе 18 часов: «Ну, прямо как будто учебная эвакуация! Вот ведь какие бездельники, убегают ровно в шесть!». И мой бывший начальник имел такое же странное, но, к сожалению, распространённое представление, что чем кто дольше сидит на работе, тем тот лучше работает, забывая о простой вещи, что человек работает, чтобы жить, а не живёт, чтобы работать. Я, как тоже начальник отдела в прошлом, давно имею своё, прямо противоположное мнение по этому вопросу, и не раз вступал с ним в полемику, отстояв в итоге своё право – уходить в 18:00 в 98% случаев. Моя логика проста: если работник регулярно перерабатывает, то значит кто-то дурак: или работник (плохо работает и не успевает за 8 часов выполнить то, что от него требуется), или начальник (не умеет грамотно распределить обязанности и нагрузку, не выбивает ПШЕ). Третьего не дано. Когда я руководил отделом, сотрудники должны были мне доказать необходимость остаться после рабочего времени. Невозможно поддерживать высокую работоспособность более 5-6 часов, это медицинский факт. И если кто-то к 18:00 ещё бодр, свеж и готов ещё 2-3 часа проторчать на работе, значит он просто пробездельничал весь день, не выложившись полностью в законное рабочее время. Когда дело действительно требует переработки (форс-мажор или супер важный непрекращающийся процесс), то я задерживаюсь без проблем: и в 22-23 часа несколько раз приходилось уходить, и даже один раз, когда сливали БД на серверах в одну большую – в 00:25. Не вижу в этом трагедии, если такое бывает раз в год или реже.



Во всех случаях, когда речь доходила до собеседований и некоторого погружения в функционал на обсуждаемой должности, руководители проявляли некоторое недовольство тем, что я заранее не знаю всего, что требуется знать и уметь на новом месте, не понимая, в свою очередь, очевидной вещи: я и сам не пойду в то место, где я уже знаю 100% работы, ибо исчезает элемент развития и профессионального роста – одна из ключевых составляющих мотивации нормального человека. Напротив, я пару раз увольнялся именно по той причине, что достигал потолка развития на текущем месте, карьерного движения не предусматривалось, работа начинала казаться слишком простой рутиной, а мозг хотел развиваться и обучаться дальше не только за счёт непрестанного самообразования, но и в рабочем процессе. Как я уже отмечал в четвертом абзаце, моя обучаемость – выше среднего, поэтому в любом, даже самом новом направлении (имею в виду – банковском; хирургию, балет и пилотирование самолётов не предлагать) я за 2-3 недели достигну среднего по подразделению уровня компетентности, а через 2-3 месяца результативность будет превышать 80% тех, кто годами варился в этой теме. Но взять, прийти и в первый же день всех удивить результатами – так не бывает. Только, мягко говоря, неумные руководители могут на полном серьёзе ожидать такого…



В последние дни работы сбербанковский HR меня опять немного удивил, отказав мне по отклику на широко распиаренную вакансию «Agile-коуча», хотя в дополнение к резюме я отправил исчерпывающее эссе на тему, почему именно я гожусь на эту работу. Формальных причин отказа не было никаких, по всем требованиям я явно подходил. В данном случае я грешу лишь на своё пролетарское происхождение, больше просто не на что.



Да, отмечу такой нюанс. На мои попытки вызнать вакансии на 1-2 разряда выше моего в своём тербанке, руководитель HR-отдела ответила, что «все вакансии видны на HH.ru, SberbankTalents и в SAP; у нас нет никаких секретов». Я возразил, что в тех местах нет и десятой доли тех вакансий , что были предоставлены мне в бумажном виде по моему разряду и ниже, поэтому есть все основания полагать, что и по более высоким разрядам точно такая же ситуация. На это ответа уже не последовало… По иронии судьбы, именно я был автором вопроса Г.О. Грефу с заголовком «О неполноте и закрытости базы вакансий» на портале dialog.sberbank21.ru, занявшего 7-е место в общем рейтинге популярности к его очередной прямой линии полгода назад. Тогда Герман Оскарович признал наличие проблемы и сказал, что её поиск её решения – «один из фокусов 2016 года». И только теперь я понял, что это за «фокус»



P.S. Если это читал кто-то из участников внутреннего корпоративного форума, то привет от Дяди Димы.