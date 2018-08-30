Добрый день! Меня зовут Светлана Быстрых, работала в банке Тинькофф почти 2 года. Прошу разобраться в моей ситуации.



Я уходила на выходные, отпрашивалась у руководителя группы Стышновой Натальи, а когда пришла, она сказала, что меня уволили. Я хорошо работала, качество мое было всегда хорошее, даже были бонусы за комплименты клиентам, а мне сказали, что на меня была составлена жалоба от клиента. Пусть поднимут все звонки, я работала с клиентами всегда вежливо. Проходили тест и я сдала его на 71%, не потому что, не знала, просто у меня дома были очень серьезные проблемы и заботы (сына отправляла в армию) и тест прошла лишь бы пройти - не было времени на учебу. Когда я работала на КК - даже помогала руководителю обучать сотрудников работе.



Прошу разобраться в моей ситуации, я сейчас осталась без средств к существованию, работа мне очень нравилась в банке, я хочу продолжать работать и дальше, только прошу перевести меня в колл митт к Юлии П-х, она меня с удовольствием возьмет, я тоже с ней работала. Очень прошу помочь мне.



С уважением,

Светлана Быстрых