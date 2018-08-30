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Добрый день! Меня зовут Светлана Быстрых, работала в банке Тинькофф почти 2 года. Прошу разобраться в моей ситуации.
Я уходила на выходные, отпрашивалась у руководителя группы Стышновой Натальи, а когда пришла, она сказала, что меня уволили. Я хорошо работала, качество мое было всегда хорошее, даже были бонусы за комплименты клиентам, а мне сказали, что на меня была составлена жалоба от клиента. Пусть поднимут все звонки, я работала с клиентами всегда вежливо. Проходили тест и я сдала его на 71%, не потому что, не знала, просто у меня дома были очень серьезные проблемы и заботы (сына отправляла в армию) и тест прошла лишь бы пройти - не было времени на учебу. Когда я работала на КК - даже помогала руководителю обучать сотрудников работе.
Прошу разобраться в моей ситуации, я сейчас осталась без средств к существованию, работа мне очень нравилась в банке, я хочу продолжать работать и дальше, только прошу перевести меня в колл митт к Юлии П-х, она меня с удовольствием возьмет, я тоже с ней работала. Очень прошу помочь мне.
С уважением,
Светлана Быстрых
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llk123 • бывший сотрудник
29.06.2016 07:57
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Администратор:
В данном случае - пока без оценки.
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Ответ банка:
Светлана, добрый день!
Причиной расторжения с Вами договора является нарушение правил деловой этики. Со стороны клиента была оставлена претензия на некорректную консультацию по продукту, а также высказана просьба о замене персонального менеджера.
Так как наш Банк предъявляет высокие требования на всех уровнях взаимодействия, как с потенциальными так и с действующими клиентами, мы пошли навстречу Клиенту, о чем Вам было сообщено Вашими непосредственными руководителями. Однако, Вы самостоятельно, вне установленного порядка, приняли решение связаться с клиентом и выяснить с ним отношения, что недопустимо.
Именно этот поступок расценен как нарушение норм деловой этики.
Поскольку Банк обеспечивает высокий уровень обслуживания клиентов и дорожит репутацией, на данный момент мы не готовы продолжить с Вами сотрудничество.
Вознаграждение за выполненные работы будет перечислено Вам 7.07.2016.
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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с уважением
Светлана Б