Всем интересующимся об условиях работы в КЕБ, посвящается!

До того как устроиться работать в КЕБ (проект Метро), в момент принятия решения отправлять отклик на резюме или нет, я решила "помониторить". Нашла отзывы в соотношении 50/50. Довольные и недовольные. Что ж. C'est La Vie, подумала я. Решила попробовать, т.к. вакансия соответствовала особо важным для меня критериям: это продажи, график 2/2 (у меня маленький ребенок), это неплохие для нашего региона стартовые возможности по окладу (г. Владимир) + возможность заработать больше за счет бонусов от продаж. К тому же место работы (ТЦ МЕТРО) территориально оказалось удобным.



Отклик отправила, со мной связались и по почте и по телефону. Я отправила нужные документы для дальнейшего трудоустройства. Нужно было дождаться ответа. Но поскольку работа мне была очень нужна, дабы не терять времени я ходила еще на некоторые собеседования, в т.ч. в банки. И скажу так, я была недовольна тем, что происходило уже на собеседовании в 2-х крупных банках... Особенно в одном. Ощущение было, словно они хотят нанять не сотрудника с мозгами и способностью мыслить и действовать, а раба. И вот сижу я "заполняю" анкету, уже попутно приняв решение о том, что сюда не приду работать, мне звонят из московского главного офиса КЕБ с приглашением на трудоустройство (ждала я ответа, кстати, около 4-5-ти дней). В общем, дала добро по телефону, подорвалась с "собеседования"и за билетами в Москву, на поезд.



Все прошло хорошо, на собеседовании и попутно трудоустройстве в Москве, нам еще раз объяснили ключевые условия. Дали прочитать нам с другим парнем в период оформления всех документов толстенную такую кипу бумаг. Естественно это нереально И мы просто общались. Оформление продлилось с 09:00 до 13-14:00. Головное отделение меня впечатлило, кстати. Даже не столько самого банка, а сам бизнес-центр на Олимпийском проспекте. Но это так... лирика.



ИТОГ. Что я получила (обрела) с работой в КЕБ:

- человеческое! отношение между всеми сотрудниками, хоть со многими мы общаемся лишь удаленно. Все друг другу помогают!

- возможность работать и в тоже время быть с ребенком. График действительно гибкий и мы с коллегой формируем его сами. Можно договориться и на 2/2 и на 3/3, да хоть как

- возможность общаться с интересными людьми. В проекте Метро, Клиенты преимущественно ИП, организации, реже простые покупатели. И контактов и знакомств серьёзных я завела уже очень много.

- возможность работать в продажах, что я очень люблю. Но, что важно, продавать хороший продукт для конечного пользователя. Не как в том ролике-хите: "Очки НННАДА? "

- возможность зарабатывать нормальные деньги. Но для того, чтобы они стали таковыми, а не только окладная часть стала вашим пределом мечт, нужно прилагать усилия, работать и выполнять план (он, кстати адекватный и выполнимый). Для любителей рабочее время "просиживать" наверное не то место.

- обрела друзей среди коллег. Привет Василисса, Наталья-коуч, и еще Наталья Тверь

- обрела МЕГА КРУТОГО руководителя Максима А. Спасибо, что ты у нас всех есть. Ты знаешь, что мы тебя ценим Спасибо за постоянное участие в нашей работе, за помощь в случае сложностей, за поддержку, за то, что создаешь для нас комфортное рабочее пространство!



+ стоит отметить сам ТЦ МЕТРО, как место, в котором продумано все не только для покупателей, но и сотрудников. У нас в г. Владимир отличный ТЦ. Руководство старается, чтобы всем было комфортно. Чего стоит только столовая для сотрудников...Вкусные блинчики с начинками и ароматный кофе утром сделают любое недоброе утро добрым Плюс заряд позитива и смеха по тв в столовой (КВН, различные юмористические программы). То, что нужно, чтобы день рабочий удался и работа шла как по-маслу. Единственное замечание - холодно в ТЦ. Хорошая температура для сохранности продуктов, но не людей ) Телогрейки выдают, конечно, но тем не менее пару раз простужалась.



Надеюсь это не просто отзыв, в стиле, много букв, а реальная помощь для тех, кто в поиске, ищет, сравнивает. Удачи, друзья!