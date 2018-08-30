Дело было в далеком 2010 году, работала я тогда в ОТП Банке в колл центре, и вызвало нас руководство и сообщило, что его переводят то ли в Воронеж, то ли еще куда-то, не суть. А мне был нужен график работы 5/2 и 40 часовая рабочая неделя, т.к. их можно было совмещать с учебой в ВУЗе. И вот занесло меня лихим ветром на собеседование в Зенит, тоже колл-центр, только "продажный". Обо всем договорились по телефону со специалистом HR. Прошла собеседования, аж 3 штуки. Магическое число, так как после 2х успешных к третьему я расслабилась и решила уточнить только конкретные вопросы по профобязанностям, наивно полагая, что вопросы с графиком работы обговариваются на этапе отдела кадров.



Все прошло прекрасно, здание на Павелецкой, не очень далеко от метро, кабинет мансардный, коллектив прекрасный. Начали обучение, н-ин Андрей - очень внимательный, грамотный специалист. Идет вторая неделя моей там работы, и решила я подойти к руководителю, которая до этого мне казалась вменяемой и адекватной, и спросить, может быть я могу выходить с 8 до 17 пару раз в неделю. Смотрю, а выражение лица начальника меняется и выясняется, что вакансию, на которую я устраивалась они закрыли своим сотрудником, а меня взяли на СМЕННЫЙ ГРАФИК. Я в шоке, она тоже, смотрим друг на друга круглыми глазами и о..., извините, и не понимаем, кто тут дурак, или таки лыжи не едут. Ок. Кое-как продышавшись, договорились, что подойдет ее зам и мы поговорим втроем. К слову, говорили в кабинете, а не в переговорке, так штришок. Приходит зам и начинается прессинг с двух сторон, из разряда, что я их подвела, что так не делают и т.д. и т.п. Отыграв партию "плохого копа" включаем "хорошего" и выдаем, что так уж и быть, 2 дня когда мне надо в институт они мне сделают выходными. Аттракцион невиданной щедрости. В общем выходных не предвидится, работа по 12 часов и может быть, когда-нибудь, что-то изменится. Ну, ок. Звоню в персонал, так мол и так, почему не предупредили, почему форма трудогово договора не соответствует действительности, и что они собираются с этим делать? Так мне нужен график именно 5/2.



В ответ примерно тоже самое, вакансию закрыли, есть только сменный график, и надо подождать. На мой вопрос, сколько ждать, месяц, два, год, в ответ несется тоже самое. В общем, принесла им на следующий день заявление, написанное под диктовку юриста с просьбой расторгнуть договор в связи с неисполнением работодателем условий договора. Все сразу забегали,за беспокоились.



В общем как таковых претензий к Банку у меня нет, да и быть не может спустя 6 лет, но если Вы решите идти туда работать, мой Вам совет: до момента подписания договора еще раз уточнять все ключевые моменты по вакансии.



P.S. Андрей, если ты это прочитаешь, хочу еще раз сказать огромное спасибо за все! Знания way4 пригодились на следующем месте работы. Всем бобра!