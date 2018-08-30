Все друг на друга доносят это поощряется финансово. Все начальники китайцы, с зарплатами в 10 раз больше, чем у штатных сотрудников. Китайские сотрудники получают соцпакеты лучше Русские сотрудники. Так же китайские сотрудники никогда ни в чем не виноваты, поэтому всегда Русских делают виновными во всем используя подлог документов в том числе. У китайских сотрудников премии три раза в год +13 зарплата. У Русских только 13 зарплата и то, если на вас никто не донес. В каждом управлении есть китайские сотрудники, которые свою тему вообще не понимают, так как они в основном шпионят за Русскими выставляют чужие заслуги перед Китайским Головным офисом как свои, за что постоянно и получают бонусы.



В банке Open Space, само помещение банка было рассчитано на 50 человек, но сейчас там 100 с лишним, люди сидят друг у друга на головах, в коридорах и раздевалках. Вентиляция так же была рассчитана на 50, по этому или душно или холодно.



Вместо того, чтобы делать бизнес, все процессы в банке выстроены на перекидывание работы другим отделам, а специалисты заняты подсиживанием друг друга. Сам Банк экономит на всем, начиная с туалетной бумаги и заканчивая бумагой для принтеров.



Зарплату поднимают только в больших исключениях и то не более 9%. Так что, если вы пришли на ставку в 150 000₽, то больше вам не заплатят в беседующие годы. причем потребуйте прописать эту цифру в трудовом договоре, а то потом окажется, что вам платят 120 000₽ и никто из китайского руководства не помнит никаких устных бесед о 150 000₽, так многих кинули из тех кто сейчас все еще работает.



Сотрудников, которые давно работают никак не поощряют и их опыт не ценят. Главное правило этого банка: мы никого не держим, если что не нравиться, уходите. Увольняют сотрудников по любой прихоти руководства, подводя под статью или еще как-нибудь подставив, в нарушение всех законов РФ.