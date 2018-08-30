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|Позор этому банку!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Отдельное спасибо Щ-вой Наталье руководителю, которая просто не захотела выплачивать премию бывшему сотруднику (причем это в наглую говориться, что это специально, потому что я уволилась). Очень подло и низко. Никому не посоветую такую работу. В договоре нигде не указано, что бывшим сотрудникам премия не полагается!!! Работа под тотальным контролем, даже в выходные не дают отдыхать сутра звонят постоянно по своим вопросам. Руководители никогда не смотрят в график, не знают со скольки сотрудник должен работать и т.д. Могут приехать в 8 00 и спросить, где ты есть, почему ты не на работе, когда сотрудники работают с 10 00. Это смешно. Если бы заплатили что должны были отдать месяц назад, такого отзыва не было бы. А теперь пусть знают, что там работают за оклад, а премия оказыватся после ухода за 2 месяца не полагается и не понятно, кому она идет в карман. 😡
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2
kris.kis.# • бывший сотрудник
02.07.2016 04:19
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Администратор:
В данном случае - без оценки.
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Ответ банка:
Кристина, добрый день!
За период Вашей работы в АО "Альфа-Банк" все начисления заработной платы были рассчитаны и произведены корректно, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и внутренними нормативными документами АО "Альфа-Банк".
Премия рассчитывается и выплачивается участникам программы премирования, являющимся на день издания Приказа о премировании работниками Банка.
С уваажением, Дирекция по управлению человеческим капиталом АО "Альфа-Банк"
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|Leo
02.07.2016 22:02
|А в договоре вообще про премии что-то написано?
|seamni
04.07.2016 17:15
|Если средняя ЗП с премией по месяцам была приблизительно ровной, а в последний месяц она резко уменьшилась, при этом не было выговоров или депремирования, то пишите в трудовую пускай делают запрос в банк с обоснованием уменьшения ЗП
|kris.kis.#
Автор отзыва
05.07.2016 13:00
|Мда... Но руковдитель говорит своим нынешним сотрудникам что они могут по желанию выдать премию после увольнения. Щербакова не стесняется говорить,что это только мне нетвыплатили остальным которые хотят уйти она говорит что премию им выплатят. Главное на какой ноте растаться. Мнение после вашего ответа не поменялась. НЕ ЗАПЛАТИЛИ ЗА 2 МЕСЯЦА РАБОТЫ. НЕ ХОДИТЕ ТУДА УСТРАИВАТЬСЯ!!!
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