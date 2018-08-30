Отдельное спасибо Щ-вой Наталье руководителю, которая просто не захотела выплачивать премию бывшему сотруднику (причем это в наглую говориться, что это специально, потому что я уволилась). Очень подло и низко. Никому не посоветую такую работу. В договоре нигде не указано, что бывшим сотрудникам премия не полагается!!! Работа под тотальным контролем, даже в выходные не дают отдыхать сутра звонят постоянно по своим вопросам. Руководители никогда не смотрят в график, не знают со скольки сотрудник должен работать и т.д. Могут приехать в 8 00 и спросить, где ты есть, почему ты не на работе, когда сотрудники работают с 10 00. Это смешно. Если бы заплатили что должны были отдать месяц назад, такого отзыва не было бы. А теперь пусть знают, что там работают за оклад, а премия оказыватся после ухода за 2 месяца не полагается и не понятно, кому она идет в карман. 😡