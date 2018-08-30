Добрый день, не хочу говорить плохого о банке! Но 17 мая я рассталась с ББКК и после подписание всех заявлений, я уточнила, как могу заказать справки, на что дорогая моя Коллега ответила, что уже все справки заказала сама. Я даже обрадовалась. Но с 20-27 я попала в больницу и соответственно оформила больничный лист, который я сдала числа 30 мая и тут понеслось... ждала расчета вместе с авансом 22, но нет после того как я начала узнавать где расчет, мне сказали 1 июля, жду опля) пришло и что я получила 800 рублей?! Вопрос каким образом мне рассчитали больничный лист? Я как устроилась ББКК пыталась сдать форму 4н, которую у меня не приняли, не объясняя почему! А теперь при выплате мне не подсчитали мой раб. стаж, который составляет более 8 лет! и соответственно что за 800 рублей? Типа на те вам, только не просите больше. И справки, почему в итоге оказалось, что они не заказаны??? Почему теперь я должна обращаться бухгалтеру, которая сидит в Москве, не отвечает на мои письма с просьбой выслать мне справки и не берет трубку?



Куда мне стоит обратиться, чтобы мне пересчитали правильно мой больничный и я получила свои справки??? Неужели только через суд вы реагируете на проблемы???