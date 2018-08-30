Доброго времени суток! Хочу обратить внимание вышестоящего руководства Альфа-банка в г. Москва на тот беспредел, что творится в РОЦ-2 г. Барнаул, а конкретно в отделе взыскания. Работая специалистом по взысканию, мне каждый день приходилось слышать от клиентов, что «из-за кризиса с работы сократили (ну как сократили – заставили написать по собственному желанию), работы нет, кредит платить нечем и т.д.». Могла ли я подумать, что в точности такая же ситуация произойдет и со мной! Обо всем по порядку.



Слухи о том, что будут сокращать большое количество персонала начали ходить еще в конце 2015г., тогда и уволили несколько сотрудников за мелкие провинности. Но по-настоящему глобальные увольнения произошли в январе 2016 и марте 2016. Происходит это так – тебя вызывают в переговорную, где находятся несколько(!) начальников смен. Информацию тебе преподносят так, будто бы решение о твоем увольнении уже принято на вышестоящем уровне за «невыполнение должностных обязанностей», например, за невыполнение плана, получение претензий от клиентов, а кому-то и вовсе без объяснения причин. Дальше цитирую: «Мы взяли на себя этот риск… банк проявляет к тебе лояльность… мы не будем увольнять тебя по статье, если ты здесь и сейчас подпишешь заявление на увольнение по соглашению сторон». Все это говорится очень быстро и сбивчиво, как снег на голову, и в это же время тебе пододвигают уже составленное заявление и ручку. На большинство сотрудников эта психологическая атака действует, и они подписывают это злополучное заявление, а когда приходят в себя, ничего уже сделать нельзя – это заявление нельзя забрать назад. Если же сотрудник отказывается что-либо подписывать, его вызывают «на ковер» к начальнику управления Р.И.. Тут уже начинается более жесткое моральное давление – тебя убеждают в том, какой ты плохой, создаешь конфликт с начальством, не хочешь по-хорошему уходить и т.д. При этом всех этих людей абсолютно не волнует, на что ты будешь жить, есть ли у тебя кредиты, ипотека, семья, дети, где ты будешь искать работу в нашем городе, где крайне остро стоит проблема с рабочими местами!?? В общем, не выдержав всего этого, я ушла как и подавляющее большинство сотрудников. Отказались лишь единицы, и насколько мне известно, давление на них со стороны начальства продолжается.



Таким образом, с начала 2016г. было уволено по соглашению сторон порядка 50 сотрудников и не принято на работу ни одного. А доблестное начальство льет нам в уши, что «нет никакого сокращения, мы просто убираем сотрудников с низкой годовой оценкой». Лично у меня все это не укладывается в голове! Вроде бы «крупнейший частный банк России», серьезная организация, а на деле то выходит совсем другое! Почему нельзя провести официальное сокращение, как полагается, с выплатой трех окладов? Неужели у банка нет на это средств? На проведение летних дней, новогодних корпоративов и прочих мероприятий средства находятся всегда.



Прошу вас разобраться в данной ситуации и обратить особое внимание на поведение руководства – Р.И. и К.Н., которые не стесняются в выражениях, цитирую: «Ты своими вопросами только усугубляешь свое положение», «Ты же понимаешь, я не последний человек в городе, могу сделать так, что ты больше никуда не устроишься», «Раз до тебя не доходит путем переговоров, будем действовать через суд» и т.д.

P.S. Ищу работу безуспешно уже 4-й месяц…