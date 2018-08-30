Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Не хочу стоять на месте
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Работаю Консультантом в Банке уже год. Работа нелегкая конечно, сложность ещё сказывается тем, что работаю в районе. Народ в основном из деревни, тяжело не только продать такому населению, но и научить пользоваться УКО. Все время была "зелёная" до этого месяца. Опустились руки. А все потому, что у нас недавно освободилось место МП и на его место взяли человека с улицы. Я конечно сослалась на то, что у нас недавно уволился консультант, а второго мы не взяли и нужно закрывать квартал. Но сейчас ещё один МП переводиться в город, а берут опять человека с улицы. Краем уха услышала, что РГВСП думает, что я могу не справиться. Вопрос... а в человеке, которого он вообще не знает, уверен? А может нужно дать мне шанс и согласно ротации дать возможность попробовать.
Очень обидно... В районе текучки нет и ещё год и более стоять на ногах я не смогу. Как мне поступить?
|
0
Kippi • сотрудник
06.07.2016 14:51
|
Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу вас ответить мне на личное сообщение, которое я вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
Изменено: