Работаю Консультантом в Банке уже год. Работа нелегкая конечно, сложность ещё сказывается тем, что работаю в районе. Народ в основном из деревни, тяжело не только продать такому населению, но и научить пользоваться УКО. Все время была "зелёная" до этого месяца. Опустились руки. А все потому, что у нас недавно освободилось место МП и на его место взяли человека с улицы. Я конечно сослалась на то, что у нас недавно уволился консультант, а второго мы не взяли и нужно закрывать квартал. Но сейчас ещё один МП переводиться в город, а берут опять человека с улицы. Краем уха услышала, что РГВСП думает, что я могу не справиться. Вопрос... а в человеке, которого он вообще не знает, уверен? А может нужно дать мне шанс и согласно ротации дать возможность попробовать.



Очень обидно... В районе текучки нет и ещё год и более стоять на ногах я не смогу. Как мне поступить?