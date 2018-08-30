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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работаю Консультантом в Банке уже год. Работа нелегкая конечно, сложность ещё сказывается тем, что работаю в районе. Народ в основном из деревни, тяжело не только продать такому населению, но и научить пользоваться УКО. Все время была "зелёная" до этого месяца. Опустились руки. А все потому, что у нас недавно освободилось место МП и на его место взяли человека с улицы. Я конечно сослалась на то, что у нас недавно уволился консультант, а второго мы не взяли и нужно закрывать квартал. Но сейчас ещё один МП переводиться в город, а берут опять человека с улицы. Краем уха услышала, что РГВСП думает, что я могу не справиться. Вопрос... а в человеке, которого он вообще не знает, уверен? А может нужно дать мне шанс и согласно ротации дать возможность попробовать.

Очень обидно... В районе текучки нет и ещё год и более стоять на ногах я не смогу. Как мне поступить?
Kippi • сотрудник
06.07.2016 14:51
Администратор:
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5 комментариев
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Сбербанк России
Представитель банка
06.07.2016 19:26
Kippi, добрый день!

Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу вас ответить мне на личное сообщение, которое я вам отправила.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
Вася Вася
06.07.2016 21:19
ООО , да такие ситуации во многих городах России . Все решает начальство , и даже не предложат и не спросит тебя!! А возьмёт с "улицы" .. Конечно , откуда потом появится инициатива что- то делать ?! Ничего не хочется! Мой пример : стаж в Сбербанке 5 лет , ты работаешь СМО , и тут освобождается должность зам. Руководителя.. И тебя даже не предлагают, а берут человека который отработал 1,5 года!! А все почему , я не гляжу в рот начальству, а этот человек подвешен на "болтовню " . И тебя никто не собирается ценить по каким - то личным качествам , что ты много знаешь , умеешь .. Нет !! Ты просто никому ненужен , если не умеешь заглядывать в рот !!

Изменено: Вася Вася - 06.07.2016 21:20
turmalin
07.07.2016 13:25
Проблема в следующем..у руководителя нет на данный момент только одного МП ..примет с улицы ..научит, а если перевести Вас, то учить придется уже сразу двух человек : Вас и кто придет на ваше место..накладно получается. РВСП нужно выжить здесь и сейчас .Ничего личного только бизнес.
TripFlow
08.07.2016 11:05
Практически любой банк легко возьмет человека с годом банковского опыта на позицию спеца или даже старшего по продажам. Сидеть на должности консультанта, надеясь на благословение начальства, смысла не вижу. Проявите инициативу, в конце концов, Эльвира еще не все банки закрыла.
Dimson51
12.07.2016 15:23
просто РВСП так легче. консультанта еще найти надо, а у него готовый да ещеи эффективный. а с улицы наверняка какой-нить опыт сотовый имеется
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