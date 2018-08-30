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Это не мы плохие - это жизнь такая! отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Пропало желание работать уже после года прибывания в организации! Это началось в 2010 году, когда тебя постоянно долбит начальство за выполнение плана, а откуда этим продажам браться, если город маленький?! Зарплата маленькая, ещё и клиенты не все положительно настроены! Вот сейчас, поменялась структура, есть МП И СМО И МО.. Руководству не нравится, что якобы смо и мо сидят, и совершенно ничего не делают, а бедные МП пашут за троих! Смо и мо по новой системе не обязаны никому ничего продавать! Нет, их это не устраивает и попробуй только не делай этого , будут тюкать как маленьких ! Причём руководству которое имеет авторитет, в связи с долгим стажем работы, ничего не скажи, иначе тебе же хуже будет да ещё и с грязью смешают! А тебя ещё и обзывать могут, прям матом и при всех работниках, на тех же самых убогих летучках!!! Я не говорю , что во все городах так, но лично моему коллективу не повезло!! Когда этот человек в отпуске, так хорошо, вроде и на работу легче ходить! А ты сказать об этом никому не можешь!!! Ну скажешь ты вышестоящему начальству, что тебе не нравится и твоему коллективу как с вами разговаривают, ну поговорят с этим руководителем, и потом этот самый руководитель тебя начнёт так все делать, что тебе просто придётся самому уйти!!! Я уже не говорю , про лишний бред, на который ты тратишь своё личное время, это сдача идиотских и никому не приносящих пользу тестов. Какие-то книги месяца, которые мне совершенно не интересны!!! Я хочу закрыть дверь за последним клиентом, встать и пойти домой! А не ждать то самое руководство, которое не ценит личное время сотрудников, и сотрудники сидят в 8 вечера и ждут, когда руководитель соизволит собраться! И ему глубоко плевать на нас, что у нас семьи, дети и они ждут нас дома!! Нам не нужны такие руководители, которые заботятся только о себе!
Вася Васябывший сотрудник
06.07.2016 21:43
Администратор:
Автор, просьба на адрес natalya.konkina@banki.ru направить номер ВСП и название вашей должности.
5 комментариев
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novator1
07.07.2016 14:31
Эко поперло у сбера в служебном - одни отзывы "о нем и о нем (с)"
Agabrelan1987
08.07.2016 12:35
Уважаемые писаки, огромнейшая просьба, ну расшифровывайте вы эти аббревиатуры, ну правда очень не комфортно читать когда вместо слов одни: МП, СМО, ПИ, ДЫ и т.д. и т.п. прям бесит до жути.... smile:o
Сбербанк России
Представитель банка
08.07.2016 15:31
Вася, добрый день!

Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу вас ответить мне на личное сообщение, которое я вам отправила.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
antigrefa
15.07.2016 00:50
Долгий (выражение автора отзыва) стаж работы сейчас ничего не значит. А жаль. Если бы во времена ПСС многие старожилы не разбежались, уровень профессионализма в банке был бы на порядок выше. Старички знали, что такое инструкция, знали эти самые инструкции и умели их применять. Каждый оперриск был ЧП. Случился крайне редко. Молодое поколение желает карьерного роста (похвально), но не желает изучать нормативную базу. Разговаривать аргументировано можно и нужно со всеми, и с коллегами с долгим стажем работы, в том числе. Если же вы просто всем недовольны, это другая сторона медали. Станьте лидером, поднимите на летучке хотя бы один больной для Вашего подразделения вопрос!
Pupalo3
02.08.2016 22:42
МП для руководителей боги,а МО и СМО так...Должны успевать обслуживать клиентов за короткие 4-6 минут,еще и бегать по всему отделению и подтверждать операции менеджеров,даже закрытие клиентской сессии. И получается,что при одном клиенте отходишь по 2-3 раза,а это время,какая к черту зеленая тактика.

Изменено: Pupalo3 - 02.08.2016 22:45
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