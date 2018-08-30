Пропало желание работать уже после года прибывания в организации! Это началось в 2010 году, когда тебя постоянно долбит начальство за выполнение плана, а откуда этим продажам браться, если город маленький?! Зарплата маленькая, ещё и клиенты не все положительно настроены! Вот сейчас, поменялась структура, есть МП И СМО И МО.. Руководству не нравится, что якобы смо и мо сидят, и совершенно ничего не делают, а бедные МП пашут за троих! Смо и мо по новой системе не обязаны никому ничего продавать! Нет, их это не устраивает и попробуй только не делай этого , будут тюкать как маленьких ! Причём руководству которое имеет авторитет, в связи с долгим стажем работы, ничего не скажи, иначе тебе же хуже будет да ещё и с грязью смешают! А тебя ещё и обзывать могут, прям матом и при всех работниках, на тех же самых убогих летучках!!! Я не говорю , что во все городах так, но лично моему коллективу не повезло!! Когда этот человек в отпуске, так хорошо, вроде и на работу легче ходить! А ты сказать об этом никому не можешь!!! Ну скажешь ты вышестоящему начальству, что тебе не нравится и твоему коллективу как с вами разговаривают, ну поговорят с этим руководителем, и потом этот самый руководитель тебя начнёт так все делать, что тебе просто придётся самому уйти!!! Я уже не говорю , про лишний бред, на который ты тратишь своё личное время, это сдача идиотских и никому не приносящих пользу тестов. Какие-то книги месяца, которые мне совершенно не интересны!!! Я хочу закрыть дверь за последним клиентом, встать и пойти домой! А не ждать то самое руководство, которое не ценит личное время сотрудников, и сотрудники сидят в 8 вечера и ждут, когда руководитель соизволит собраться! И ему глубоко плевать на нас, что у нас семьи, дети и они ждут нас дома!! Нам не нужны такие руководители, которые заботятся только о себе!