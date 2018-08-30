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Зарплата не индексируется 6-й год не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работаю в банке 7й год. Бэк офис, регионы. Голый оклад, премий нет. Ставлю минус банку за то, что 6-й год моя зарплата не индексировалась на величину инфляции ни разу. Раньше я просто не задумывался на эту тему, но нашел в интернете калькулятор инфляции, ввёл даты посчитал - получается, что моя зп за 6 лет уменьшилась на 61,5%. Если раньше у меня был не плохой по тому времени оклад около 30 000, то сейчас можно считать, что это всего лишь ~17 000р.

Я конечно читал, что коммерческие организации не обязаны индексировать зп на уровень инфляции, если этот момент они пропишут в договоре, но всё же обидно, ведь кому как ни банку знать как обесцениваются деньги и что такое инфляция.

Около двух лет назад вводили небольшие премии (~2000 квартал), но просуществовали они недолго. С новой волной кризиса премий не стало.

Второй минус ставлю за то, что банк экономит настолько, что ДМС в этом году заключен с отвратительнейшей конторой, которая не хочет платить ни за одно обследование кроме общих анализов. Такое впечатление, что просто для галочки выбрали самую дешевую компанию. За услуги стоматолога лимита страхования не хватает и сотрудникам по-любому приходится доплачивать около 230р в месяц.

В целом чувствуется, что банк ужимается как только может, всё оптимизируется до предела, а кое-где и без ума, это приводит к сложностям.
Тело • сотрудник
07.07.2016 20:10
Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
2 комментария
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Ly369
09.07.2016 09:28
Не нравится - дверь на выход открыта. на Ваше место придут другие, в стране безработица, и будут довольны в течение нескольких лет, и не будут квакать, на то и расчёт.
Ivan_Dragovich
22.12.2017 15:59
У нас в офисе в целях оптимизации расходов отключили вайфай smile:D smile:D smile:D
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  смотреть все отзывы банка (171)