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|Нет поданных сведений 2-НДФЛ в налоговую инспекцию за 2015 год
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Доброго времени суток!
Спешу поделиться со всеми бывшими и нынешними сотрудниками банка информацией... В 2014 году купил квартиру и теперь возвращаю налоговый вычет (3-НДФЛ). За 2014 год вернул без всяких проблем ибо в 2014 году данные в налоговые подавались филиалами. За 2015 год на сколько мне известно подавал ЦО в г. Москва... В итоге подал декларацию за 2015 год, прошло некоторое время и звонок из налоговой. Сотрудник налоговой поведал, что от работодателя ПАО "МОСОБЛБАНК" нет сведений за 2015 год и следовательно, если не предоставлю документы подтверждающие передачу 2-НДФЛ в налоговую, в вычете мне будет отказано.
В общем вот такая "Веселая" история...
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dIamonD1988 • бывший сотрудник
08.07.2016 11:02
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