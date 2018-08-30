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|Работа в ОПФЛ
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте! Уже 2 года работаю оператором ОПФЛ и ни разу не разочаровалась в данной работе. Могу перечислить одни плюсы: Работа не выходя из дома, возможность самостоятельно планировать свои рабочие дни и время, а так же нет потолка для дохода, было бы желание и стремление зарабатывать, все в твоих руках. Находясь в декрете, зарабатываю столько, сколько зарабатывала на основной работе, причем не нужно тратить время на дорогу, обеды и одежду )) очень дружный коллектив, пусть и виртуальный по скайпу.
Так же хочу выразить огромную благодарность РГ Б. Елене за отличную слаженную работу в коллективе, когда только пришла к ней в команду сразу оценила ее профессионализм, это человек своего дела, умеет поднять боевой дух в команде . И так же поблагодарить нашу ЗРГ Г. Юлию, умеющую нарастить навыки в работе и стать еще успешнее.
Люблю Тинькофф. Банк стал для меня настолько родным, что я больше не желаю рассматривать другие банки!
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lyubasya • сотрудник
09.07.2016 08:40
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Ответ банка:
Добрый день, Любовь!
Здорово, что дистанционная работа стала для Вас существенным финансовым подспорьем во время декретного отпуска. Надеемся, что и далее наше партнерство будет взаимовыгодным и продуктивным.
Желаем Вам успехов!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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|budun
11.07.2016 12:27
|Что такое ОПФЛ?
|Evgeni Lukyanov
02.08.2016 05:56
|А почему положительный голос не засчитан?
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