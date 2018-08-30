Здравствуйте! Уже 2 года работаю оператором ОПФЛ и ни разу не разочаровалась в данной работе. Могу перечислить одни плюсы: Работа не выходя из дома, возможность самостоятельно планировать свои рабочие дни и время, а так же нет потолка для дохода, было бы желание и стремление зарабатывать, все в твоих руках. Находясь в декрете, зарабатываю столько, сколько зарабатывала на основной работе, причем не нужно тратить время на дорогу, обеды и одежду )) очень дружный коллектив, пусть и виртуальный по скайпу.



Так же хочу выразить огромную благодарность РГ Б. Елене за отличную слаженную работу в коллективе, когда только пришла к ней в команду сразу оценила ее профессионализм, это человек своего дела, умеет поднять боевой дух в команде . И так же поблагодарить нашу ЗРГ Г. Юлию, умеющую нарастить навыки в работе и стать еще успешнее.



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