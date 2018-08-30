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|Здравствуйте! Работаю в банке с декабря 2015 года. Работа очень нравиться. В моем возрасте сложно найти хорошо оплачиваемую работу. И вот по рекомендации друзей я пришла в банк и ни одного дня не жалею об этом. Я попала наверное в самую лучшую группу в адаптации РГ К. Владимир, до сих пор я помню все его конференции и тренинги. Потом мне опять повезло - я попала в лучшую из групп- РГ Б. Елена и ЗРГ Г. Юлия. Я хочу высказать им особую благодарность за их работу, за терпение и понимание. Елена и Юлия могут и со всей строгостью отнестись к своим коллегам, но в случае необходимости всегда встанут на защиту и откликнуться на любую просьбу и в любое время готовы разрешить возникшие проблемы. Спасибо им огромное за понимание, за человечность и отзывчивость.
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Roza Gurova • сотрудник
09.07.2016 16:32
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Администратор:
И все-таки без оценки.
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Ответ банка:
Здравствуйте, Роза.
Нам очень приятно, что Вы высоко оцениваете деятельность наших руководителей.
Спасибо за то, что Вы с нами!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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