Здравствуйте! Работаю в банке с декабря 2015 года. Работа очень нравиться. В моем возрасте сложно найти хорошо оплачиваемую работу. И вот по рекомендации друзей я пришла в банк и ни одного дня не жалею об этом. Я попала наверное в самую лучшую группу в адаптации РГ К. Владимир, до сих пор я помню все его конференции и тренинги. Потом мне опять повезло - я попала в лучшую из групп- РГ Б. Елена и ЗРГ Г. Юлия. Я хочу высказать им особую благодарность за их работу, за терпение и понимание. Елена и Юлия могут и со всей строгостью отнестись к своим коллегам, но в случае необходимости всегда встанут на защиту и откликнуться на любую просьбу и в любое время готовы разрешить возникшие проблемы. Спасибо им огромное за понимание, за человечность и отзывчивость.