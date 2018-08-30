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Невозможно получить справки 2-НДФЛ и для ЦЗН не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день! Я была сотрудницей данного банка до апреля 2016 года. В конце июня обратилась к руководителю ККО Пермский с целью получить обновленную справку 2 НДФЛ и для ЦЗН. Но справки я до сих пор не получила, сначала мне сказали, что стоит отметка о выполнении 01.07. Я посчитала, что данные справки должны прийти с курьерской почтой (что раньше занимало 2-3 дня).
Поясните, пожалуйста, как все таки мне можно получить справки, потому что руководитель трубку не берет, на мои просьбы через коллег перезвонить так же нет реакции.
elly88бывший сотрудник
11.07.2016 19:17
Ответ банка:
Уточните, Ваши ФИО и ФИО Вашего бывшего руководителя, постараемся решить Ваш вопрос.

С уважением, Илюхина Екатерина, Клиентская служба Совкомбанк.
2 комментария
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iluhinaee
Представитель банка
12.07.2016 06:29
Эльвира, вопрос снимаю. Данные нашла.
Переадресую вопрос Вашему бывшему руководителю. И вернусь с ответом. Прошу ожидать.
С уважением, Илюхина Екатерина
iluhinaee
Представитель банка
13.07.2016 07:48
Уважаемая Эльвира! Мы рассмотрели Ваше обращение и приняли меры для урегулирования сложившейся ситуации. С Вами уже связался ответственный сотрудник нашего Банка. Необходимые документы будут отправлены Вам срочной почтой.

С уважением, Илюхина Екатерина
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