Добрый день! Я была сотрудницей данного банка до апреля 2016 года. В конце июня обратилась к руководителю ККО Пермский с целью получить обновленную справку 2 НДФЛ и для ЦЗН. Но справки я до сих пор не получила, сначала мне сказали, что стоит отметка о выполнении 01.07. Я посчитала, что данные справки должны прийти с курьерской почтой (что раньше занимало 2-3 дня).

Поясните, пожалуйста, как все таки мне можно получить справки, потому что руководитель трубку не берет, на мои просьбы через коллег перезвонить так же нет реакции.