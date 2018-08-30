Прочла предыдущий отзыв, с коим в принципе не согласна, и решила написать свою историю.



Я всегда была в поиске большого любимого дела, где твой успех зависит только от тебя самого, где возможно максимально развить и проявить свой потенциал. Такую возможность для меня открыл Банк Тинькофф и КА «Феникс».



Я жила жизнью, в которой ничего не собиралась менять. Меня все устраивало. Я занималась собой, работала в свое удовольствие. И в это время я случайно наткнулась на объявление на сайте соискателей. Случайностей в жизни не бывает – это я знаю точно.



Звонки продаж и обучение полностью заполнили мою жизнь. И в марте я поняла, что я так устала от продаж, даже подумывала уволится. Просто я очень хотела расти и улучшать свою жизнь. Ведь любой рост - результат внутренних изменений. И опять судьба преподнесла мне подарок, мне предложили что-то новое, интересное, до этого мне совсем неизвестного, и мои глаза загорелись. Так я и пришла в КА «Феникс».



Начался новый этап в моей жизни, я работала специалистом по взысканию, в лучшей команде с лучшим руководителем, Зоей М.. Как она, так и наши коллеги, все время меня поддерживали, мы вместе стартовали и выстроили «фундамент» домашнего collection.



Я люблю свою работу и верила, что достигну всего, чего захочу. По жизни я - карьеристка, достигнув определенного уровня в одном, мне хочется двигаться дальше, я люблю помогать людям, ведь если они достигнут успеха, то и работала я не зря. Но работая на линии, все, кому я могла помочь, это новички и коллеги. И вдруг опять сюрприз, появились вакансии Контролера Качества и Руководителя группы, я не раздумываясь откликнулась на обе, ведь это был тот самый шанс проявить себя. Я никогда не разделяла их, ведь обе вакансии подразумевали помощь людям и большую ответственность, но как я уже говорила, случайностей не бывает, мое резюме на Руководителя группы где-то затерялось, так я стала специалистом Контроля качества.



Я работаю всего год, это маленький промежуток времени, чтобы реализовать все возможности, которые нам предоставляет организация, но вполне достаточно, чтобы убедиться, что ты оказался в нужное время в нужном месте. И я горжусь тем, что сотрудничаю с самой быстрорастущей компанией, общаюсь с интересными людьми и все время учусь чему – то новому. Огромное спасибо за это моему руководителю Людмиле Б., за все время моего трудового опыта, я не встречала руководителей лучше: отзывчивая, целеустремленная, профессионал своего дела.



За такой короткий промежуток времени компания выплатила мне достойное вознаграждение и плюс к нему я уже получила и премию за проделанный труд!



КА «Феникс» — это лучшее, что есть у нас сегодня: здесь находиться интересно, выгодно и перспективно!