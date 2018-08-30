Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|История моего успеха с КА «Феникс».
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Прочла предыдущий отзыв, с коим в принципе не согласна, и решила написать свою историю.
Я всегда была в поиске большого любимого дела, где твой успех зависит только от тебя самого, где возможно максимально развить и проявить свой потенциал. Такую возможность для меня открыл Банк Тинькофф и КА «Феникс».
Я жила жизнью, в которой ничего не собиралась менять. Меня все устраивало. Я занималась собой, работала в свое удовольствие. И в это время я случайно наткнулась на объявление на сайте соискателей. Случайностей в жизни не бывает – это я знаю точно.
Звонки продаж и обучение полностью заполнили мою жизнь. И в марте я поняла, что я так устала от продаж, даже подумывала уволится. Просто я очень хотела расти и улучшать свою жизнь. Ведь любой рост - результат внутренних изменений. И опять судьба преподнесла мне подарок, мне предложили что-то новое, интересное, до этого мне совсем неизвестного, и мои глаза загорелись. Так я и пришла в КА «Феникс».
Начался новый этап в моей жизни, я работала специалистом по взысканию, в лучшей команде с лучшим руководителем, Зоей М.. Как она, так и наши коллеги, все время меня поддерживали, мы вместе стартовали и выстроили «фундамент» домашнего collection.
Я люблю свою работу и верила, что достигну всего, чего захочу. По жизни я - карьеристка, достигнув определенного уровня в одном, мне хочется двигаться дальше, я люблю помогать людям, ведь если они достигнут успеха, то и работала я не зря. Но работая на линии, все, кому я могла помочь, это новички и коллеги. И вдруг опять сюрприз, появились вакансии Контролера Качества и Руководителя группы, я не раздумываясь откликнулась на обе, ведь это был тот самый шанс проявить себя. Я никогда не разделяла их, ведь обе вакансии подразумевали помощь людям и большую ответственность, но как я уже говорила, случайностей не бывает, мое резюме на Руководителя группы где-то затерялось, так я стала специалистом Контроля качества.
Я работаю всего год, это маленький промежуток времени, чтобы реализовать все возможности, которые нам предоставляет организация, но вполне достаточно, чтобы убедиться, что ты оказался в нужное время в нужном месте. И я горжусь тем, что сотрудничаю с самой быстрорастущей компанией, общаюсь с интересными людьми и все время учусь чему – то новому. Огромное спасибо за это моему руководителю Людмиле Б., за все время моего трудового опыта, я не встречала руководителей лучше: отзывчивая, целеустремленная, профессионал своего дела.
За такой короткий промежуток времени компания выплатила мне достойное вознаграждение и плюс к нему я уже получила и премию за проделанный труд!
КА «Феникс» — это лучшее, что есть у нас сегодня: здесь находиться интересно, выгодно и перспективно!
|
8
Анастасия Бусел • сотрудник
12.07.2016 10:21
|
Ответ банка:
Анастасия, добрый день!
Рады, что дистанционная работа приносит Вам удовольствие и помогает реализовать себя.
Желаем Вам и дальше верить в команду и расти вместе в ней!
Удачи!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Тот засчитан , Ваш пока нет, так что счёт 1:0 не в пользу тиньккофф
Уважаемый, я вам больше скажу, без того отзыва не было бы и моего Его написал мой коллега, по большей части мне все рано на рейтинги и т.д. я вообще гражданка Беларуси, но имею честь работать в этой компании, чем искренне горжусь.
Изменено: