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|Отработала в сбере более 2-х лет на должности мп в тульском отделении. В связи с семейными обстоятельствами нужно было переехать в Калужскую область. Связалась с кадрами калужского отделения, сказали, что есть возможность перевода из одного отделения в другое, и тут началось... В любимом Тульском отделении начали вставлять палки в колеса, то 2 недели нужно поработать, отратимлась к РГО с просьбой как-то быстрее решить этот вопрос, на что мне ответили, что ей наплевать на мои проблемы у нее "боевая численность" и до конца квартала она не отпустит. Прошло 2 недели, Калужское отделение выставили запрос о переводе, и опять Тульское начали утверждать о том, что могут отпустить, если я отработаю еще 2 недели. Подняв шумиху, соизволили меня отпустить, но как оказалось, что только через увольнение, причина была мне не ясна, но выхода не было. Написала заявление, Калужское сказали, что берут меня на работу со следующего дня. Забрала трудовую, звоню кадровичке, она сообщает, что не могут меня взять на работу. Я в шоке над Сбером, и так всегда они поступают со своими сотрудниками, при этом нареканий ко мне никогда не было, план всегда выполняла.
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екатерина стогова • бывший сотрудник
12.07.2016 12:11
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Ответ банка:
Екатерина, добрый день!
Насколько мне стало известно, наши сотрудники связались с вами, предложили другую вакансию, а так же сообщили причины по которым вам было отказано в трудоустройстве на должность МП.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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|Leo
16.07.2016 12:19
|И эта контора называлась "Лучшим работодателем какого то года..." Тьфу
|Natali_Ka
17.07.2016 20:45
|Описанная ситуация очень странная, т.к. я оказалась в аналогичной 2 года назад и переводилась даже в другой ТБ (В Московский) и никаких проблем с документами и сроками не возникло вообще. Все прошло быстро и без проблем.
|Бой 01
17.07.2016 21:56
|Негласное распоряжение, сообщать по всем отделениям о некоммуникабельных,имеющих свое мнение,отличное от руководства работниках. 2 года проработала и не разобралась в политике банка в отношении служащих? Это родная,планета Глюк,вторая в Центурии!
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