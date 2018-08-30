Отработала в сбере более 2-х лет на должности мп в тульском отделении. В связи с семейными обстоятельствами нужно было переехать в Калужскую область. Связалась с кадрами калужского отделения, сказали, что есть возможность перевода из одного отделения в другое, и тут началось... В любимом Тульском отделении начали вставлять палки в колеса, то 2 недели нужно поработать, отратимлась к РГО с просьбой как-то быстрее решить этот вопрос, на что мне ответили, что ей наплевать на мои проблемы у нее "боевая численность" и до конца квартала она не отпустит. Прошло 2 недели, Калужское отделение выставили запрос о переводе, и опять Тульское начали утверждать о том, что могут отпустить, если я отработаю еще 2 недели. Подняв шумиху, соизволили меня отпустить, но как оказалось, что только через увольнение, причина была мне не ясна, но выхода не было. Написала заявление, Калужское сказали, что берут меня на работу со следующего дня. Забрала трудовую, звоню кадровичке, она сообщает, что не могут меня взять на работу. Я в шоке над Сбером, и так всегда они поступают со своими сотрудниками, при этом нареканий ко мне никогда не было, план всегда выполняла.